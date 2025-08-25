Halit Yukay’ın Cansız Bedeni Çıkarılacak

65 METRE DERİNLİKTE BULUNAN CANSIZ BEDEN

Balıkesir’in Erdek kıyılarında, 4 Ağustos’ta kayıp olan iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni, denizin 68 metre derinliğinde ortaya çıktı. Cenazenin vücut bütünlüğünün korunması amacıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askerî dalgıçların özel bir “asansör sistemi” kullanarak çıkarma işlemini gerçekleştireceği belirtildi.

Mazu Yachts SAHİBİYKEN HABER ALINAMADI

Mazu Yachts’ın sahibi olan Halit Yukay, “Graywolf” isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıkmış, fakat kendisinden haber alınmamıştı. 5 Ağustos’ta Kapıdağ Yarımadası açıklarında parçalanmış ve yarı batık durumda bulunan tekne enkazı üzerine arama faaliyetleri genişletildi. Deniz Polisi, 23 Ağustos akşamı yaptığı taramada yandan taramalı sonar (YTS) ve uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) kullanarak Yukay’ın cansız bedenini tespit etti. Cenazeye ait motor plakaları ve bota ait parçalar da yanında bulundu.

ÖZEL ÇIKARMA OPERASYONU PLANLANIYOR

Yetkililer, naaşın doğrudan su altından çıkarılmasının vücut bütünlüğünü olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu nedenle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile işbirliği içinde, askeri dalgıçlar tarafından kullanılarak özel bir “asansör sistemi” ile cenaze güvenli bir şekilde yüzeye çıkarılacak.

KAZA SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Olayın ardından tekneye çarptığı öne sürülen ticari geminin kaptanı C.T., ilk olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı sonrası 10 Ağustos’ta tutuklandı. Geminin ön kısmında sürtme izleri tespit edildiği belirtilirken, söz konusu soruşturma halen sürmekte.