Halk TV Program Müdürü Kürşad Oğuz İfadeye Çıkarıldı

BAŞKA BİR İSİM DE GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Barış Pehlivan’ın ardından Seda Selek ve Serhan Asker’in bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınmalarıyla birlikte Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz da savcılığa götürüldü. Oğuz, ifade vermek üzere emniyet güçleri tarafından Halk TV binasının önünden alındı ve İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’ne götürüldü.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın da “atılı suçlara iştirak ettiği anlaşıldığından” ifadesinin alınması için emniyete talimat verdi. Bunun yanı sıra Seda Selek ve Serhan Asker, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sorel Dağıstanlı, Oğuz’un ifadeye götürüldüğü anları takipçileriyle paylaştı.