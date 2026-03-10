Halkbank’tan ABD Dava Süreci Hakkında Açıklama

Bankamızdan Açıklama

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB), kamuya yönelik bir bilgilendirme yaptı. 15 Ekim 2019 tarihinde ABD’de açılan ceza davası ile ilgili olarak, Banka Yönetim Kurulu, davanın uzlaşma yoluyla çözümü için ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” (DPA) imzalanması yönünde karar aldı. Bu anlaşma çerçevesinde, bankamız herhangi bir suç kabul etmeyerek, adli ya da idari herhangi bir para cezası ödemeyecek.

Uzman bir kuruluş tarafından düzenlenecek uyum raporu, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisine teslim edilecek ve bir kopyası da ABD Güney New York Bölge Başsavcılık Ofisine sunulacak. Bunun ardından, Halkbank ve ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı, davanın düşürülmesi için ortak bir yazı ile ABD Güney New York Bölge Mahkemesine başvuracak. Mahkeme onayı ile birlikte, ABD’de bankamızla ilgili yaklaşık 9 yıl süren ceza davası süreci sona erecek.

Ayrıca, OFAC, Halkbank’a ilişkin idari süreçleri başka bir aksiyon almadan kapattığını bildirdi. Bu gelişmenin ardından, bankamızın yurt dışı kaynak temin imkanlarının, muhabir ağının ve uluslararası piyasalara erişiminin genişlemesi bekleniyor. Böylece, mali yapısının olumlu yönde etkilenmesi öngörülüyor. Bankamız, 88 yıldır ülkemiz ekonomisine hizmet veriyor ve faaliyetlerini, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak güçlü ve kesintisiz bir şekilde sürdürecek. Hem bankacılık sektörünün hem de ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir.

