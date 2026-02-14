Haluk Görgün KAAN Projesine Önemli Katkı Sağladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN hangarını ziyaret ederek projedeki son gelişmeleri inceledi. Görgün, yaptığı açıklamada, Milli Muharip Uçak KAAN Projesi’nde “kıymetli bir adıma şahitlik edildiğini” belirtti. “Tam boy statik” testlerde kullanılacak uçağın hangardan çıkışı ile ilk uçuşları gerçekleştiren prototipin, bir sonraki uçuşunu yapacak ikinci prototiple aynı karede yer almasının önemli bir teknik aşamayı işaret ettiğini ve bunun binlerce insanın emeğinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

KAAN PROJESİ’NİN ÖNEMİ

Görgün, “KAAN, bir uçağın ötesinde, Türkiye’nin mühendislik gücünün ve bağımsız savunma iradesinin simgesidir” diyerek projenin kapsamını ifade etti. Projeyle birlikte, Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde uzun yıllar görev yapacak yeni nesil muharip bir uçağın özgün olarak geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti. KAAN’ın teknik kabiliyetlerine dikkat çeken Görgün, “Ulaşacağı hızdan görünmezlik teknolojisine, elektronik harp yeteneğinden çoklu görev kabiliyetlerine kadar, dünyada sayısı bir elin parmakları kadar olan seçkin muharip uçak sınıfının bir üyesi olacağını söylemek mümkündür” şeklinde konuştu. Düşük görünürlük, dahili silah yuvaları ve gelişmiş aviyonik mimari gibi özelliklerle, hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde üstün performans elde edileceği ifade edildi.

GELECEK HEDEFLER

2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirme aşamasının ardından geliştirme ve üretim süreçlerinin aralıksız şekilde ilerlediğini aktaran Görgün, “Geliştirme, test ve üretim adımlarını eş zamanlı olarak yürütüyoruz” dedi. Bunun yanında, insansız savaş uçaklarının operasyonel kabiliyet geliştirme çalışmalarının da eş zamanlı olarak yapıldığını belirtti.

