Hamaney: ABD Türkiye’de Fitne Yaymayı Amaçlıyor

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında ciddi şekilde değer kaybetmesi ve ekonomik sorunların derinleşmesi neticesinde Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde gerçekleşen protestolar üzerine açıklamalarda bulundu. Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef alarak, “Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi. Biz ABD Başkanı’nı hem can kayıpları hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz” dedi.

AMERİKA’YI SUÇLADI

Washington yönetiminin her zaman İran’ı kontrol altına alma amacında olduğunu vurgulayan Hamaney, “Son fitne, ABD kaynaklı bir fitneydi ve ABD’nin amacı İran’ı yutmaktı” şeklinde konuştu. Ülkeyi savaşa sürüklemek istemediklerini belirten Hamaney, “ABD ve İsrail’in son olaylarda parmağının olduğuna dair deliller var. İran milleti, bu fitnenin yerli ve uluslararası suçlularının peşini asla bırakmayacaktır.” dedi. Hamaney, aynı zamanda “İsrail ve ABD’yle bağlantılı olanlar büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü” ifadesiyle ABD’nin ülkede yaşanan huzursuzluktan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

ABD’DEN CEVAP VAR

Trump, Hamaney’in sözlerine doğrudan yanıt vermezken, ABD Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada “İran İslam Cumhuriyeti’nin Amerikan üslerini hedef alma seçenekleri hazırladığına dair haberler aldığını” duyurdu. Aynı açıklamada, İran’ın böyle bir saldırı başlatması durumunda “çok, çok güçlü bir güçle” karşılık verileceği ifade edildi ve Tahran’ın “Başkan Trump ile oyun oynamaması” yönünde uyarıldı.

PROTESTOLARIN ARKA PLANINDA NELER VAR?

Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta şiddetlenen protestolar sırasında yaşanan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellerken; ABD merkezli insan hakları aktivistleri, gösterilerde çıkan olaylar sonucunda 3 bin 90 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 22 bin 123 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.