Hamaney: Amerika’ya Savaş Uyarısında Bulundu

İran lideri Hamaney, devrimin 47. yıl dönümü dolayısıyla Tahran’daki konutunda halka önemli açıklamalarda bulundu. Hamaney, “Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır.” ifadelerini kullandı. Washington yönetiminin zaman zaman savaştan bahsetmesi ve askeri varlıklarını dile getirmesi durumunun yeni bir gelişme olmadığını belirten Hamaney, “Geçmişte de Amerikalılar defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, ‘tüm seçenekler masada’ demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi.” şeklinde konuştu.

ORTA DOĞU’DA TANSİYON ARTIYOR

İran’ın savaş açmayı planlamadığını, hiçbir ülkeye saldırma niyeti taşımadığını vurgulayan Hamaney, “İran halkı, kendisine saldıran ve zarar veren olursa, ona çok sert bir karşılık verir.” dedi. Ülkesinde gerçekleşen sokak gösterilerinin darbeye benzer bir durum olduğunu dile getiren Hamaney, “Yaşanan fitne, bir darbeye benziyordu. Bu darbe bastırıldı. Amaçları, ülkenin yönetiminde etkili ve kritik merkezleri tahrip etmekti.” şeklinde ifade etti.

İÇSEL OLAYLARDA SINIRLAR AŞILDI

Hamaney, göstericilerin polise, devlet kurumlarına, Devrim Muhafızları merkezlerine, bankalara ve camilere saldırdıklarını, Kur’an yaktıklarını belirterek, “Ülkeyi yöneten merkezleri hedef aldılar. Bu, darbe girişimine benzer bir durumdu.” diyerek yaşanan olayları sert bir dille eleştirdi.