Hamaney’in Ölümüyle Yeni Dönem Başlıyor

37 YILIN ARDINDAN DEĞİŞİM VAKTİ

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in ortak bir saldırısında hayatını kaybetti. Öldüğü bilgisi İran Devlet Televizyonu tarafından onaylanırken, liderin vefatına ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

ABD BASINI OPERASYONU ANLATTI

Bu operasyona dair bir yazı kaleme alan bir uluslararası gazetenin haberine göre, saldırı son dakika istihbaratı ile plan değişikliğine uğradı.

UZUN SÜRE BOYUNCA TAKİBE ALINDI

Yayımlanan habere göre, ismi gizli tutulan yetkililer ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) Hamaney’i uzun bir süre boyunca adım adım izlediğini, konumu ve günlük aktiviteleri hakkında net bilgiler topladığını belirtti. Cumartesi sabahı, Tahran’daki liderlik yerleşkesinde kritik bir toplantının yapılacağını öğrenen teşkilat, Hamaney’in de bu toplantıda bulunacağı bilgisini ABD Başkanı’na iletti.

OPERASYON ERKEN SAATE ALINDI

Bu istihbaratın ardından ABD ve İsrail, saldırının zamanlamasını değiştirmeye karar verdi. Başlangıçta gece karanlığında gerçekleştirilmesi planlanan operasyon, üst düzey İranlı yetkililerin katılacağı sabah toplantısını hedef almak için sabah erken saatlerde uygulandı.

GERGİNLİĞİN OLDUĞU DÖNEMDE KENDİLERİNİ YETERİNCE GİZLEYEMEDİLER

Hamaney’in konumuna dair ‘yüksek doğrulukta’ bilgi aktarımının İsrail’e yapıldığı aktarıldı. Haberde, İran yönetiminin savaşa hazırlık yaptığı bir dönemde, lider kadronun kendisini yeterince gizleyemediği vurgulandı.

TÜM ÜST DÜZEY İSİMLER TEK BİNADA

Toplantının İran Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Liderlik ve İran Ulusal Güvenlik Konseyi ofislerinin bulunduğu komplekste gerçekleştirileceği bildirildi. İsrail’in tespitlerine göre, toplantıya Devrim Muhafızları Başkomutanı, Savunma Bakanı ve Askeri Konsey Başkanı gibi yüksek profilli isimlerin katılacağı öğrenildi.

SABAH SAAT 6’DA SALDIRIYA BAŞLANDI

Saldırı, savaş uçaklarının üslerinden havalanmasıyla birlikte İsrail saatine göre sabah 06.00 civarında başladı. Az sayıda uçağın kullanıldığı bu operasyonda uzun menzilli ve son derece isabetli mühimmatlar tercih edildi. Uçakların kalkışından iki saat beş dakika sonra, Tahran saatiyle 09.40’ta uzun menzilli füzeler hedefe isabet etti.

HAMANEY FARKLI BİR BİNADAYDI

Ulusal güvenlik yetkililerinin biri binaday bulunurken, Hamaney’in başka bir binada olduğu bilgisi kaydedildi. İsrailli bir savunma yetkilisi, saldırının Tahran’da birkaç noktaya eş zamanlı düzenlendiğini ve ‘taktiksel sürpriz’ sağlandığını ifade etti.

OPERASYONDA ‘YAPAY ZEKA’ DETAYI

Operasyonun önemli ayrıntılarından biri olan yapay zeka kullanımına da değinildi. ABD Başkanı, federal kurumların belirli yapay zeka araçlarını kullanmasının sonlandırılacağını açıkladıktan sadece birkaç saat sonra, bu teknolojilerin desteğiyle İran’a büyük bir hava saldırısının gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

BİRÇOK ALANDA YARDIM ALINDI

Elde edilen bilgilere göre, Orta Doğu Merkez Komutanlığı dahil birçok komutanlık, bu yapay zeka sistemini istihbarat analizi ve hedef belirleme süreçlerinde kullandı. Hangi sistemlerin kullanıldığına dair ise detay verilmedi.

MADURO OPERASYONUNA BENZETİLDİ

Yapay zeka sisteminin, dünya genelinde önceden yüksek profilli operasyonlarda kullanıldığı biliniyor. Tahran’daki saldırının, sadece askeri anlamda değil, aynı zamanda teknolojik bir dönüm noktası olarak kaydedildiği ifade ediliyor.