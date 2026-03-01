İran’da Yeni Liderin Belirlenmesi İle İlgili Süreç Başladı

İran’da Değişim Başlıyor

ABD ve İsrail’in İran’a gerçekleştirdiği kapsamlı askeri operasyon, 37 yıllık yönetimin sona ermesine neden oldu. İran Devlet Televizyonu, Ayetullah Ali Hamaney’in bu saldırı sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamaney’in ölümüyle ilgili olarak, “İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı.” ifadeleri kullanıldı.

YAS İLAN EDİLDİ

Hamaney’in vefatının ardından, ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil kararı alındığı açıklandı. Acılı İran halkı, sokaklara çıkarak tepkilerini dile getirdi. Rejim destekçileri Hamaney için dualar ederken, rejim karşıtları ise sevinç gösterileri yapmaya başladı.

YERİNE KİM GEÇECEK?

Hamaney’in hayatını kaybetmesiyle birlikte, yerine kimin geçeceği büyük bir merak konusu haline geldi. Hamaney’in successorunun, ABD yönetimi ile nasıl bir politika takip edeceği ise başka bir merak edilen nokta olarak öne çıkıyor.

8 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Daha önce Hamaney’in vefatı durumunda dini liderlik makamına geçebilecek üç üst düzey din adamının belirlendiği ifade edilmişti. Ancak kaynaklar, toplamda 8 adayın öne çıktığını bildiriyor. Hamaney’in yerine geçmesi beklenen isimler listesinde şu kişiler yer alıyor: 1- Gulam Hüseyin Muhsini Ejei (Yargı Erki Başkanı) 2- Ali Rıza Arafi (Anayasayı Koruyucular Konseyi üyesi) 3- Sadık Laricani (Eski Yargı Erki Başkanı ve Düzenin Yararı Konseyi eski başkanı) 4- Hasan Humeyni (İmam Humeyni’nin torunu) 5- Hasan Ruhani (Eski Cumhurbaşkanı) 6- Seyyid Müçteba Hamaney: Dini lider Ali Hamaney’in oğlu 7- Ayetullah Hüseyin Buşehri 8- Muhsin Araki.

AYETULLAHLAR MECLİSİ TOPLANACAK

Bu 8 adayın çerçevesinde, devir teslim sürecinin nasıl gelişeceği de merakla izleniyor. Yasaya göre, Ayetullahlardan oluşan Meclis-i Hobregan, Tahran’da yeni Rehber (Veliyyi Fakih) seçmek için toplanacak.

TEK TOPLANTIDA SEÇİLEBİLİR

Meclis, Hamaney’in yerine geçecek kişiyi ilk toplantıda ya da birden fazla toplantı yaparak seçebiliyor. Seçim süreci bir gün boyunca devam edebileceği gibi, birden fazla gün de sürebiliyor. Eğer seçim yapılırsa, yeni liderin isminin o gün içinde açıklanması bekleniyor.

YENİ LİDER GELENE KADAR KİM YÖNETECEK?

Yeni Veliyyi Fakih ilan edilene dek, anayasal yetkileri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Yargı Erki Başkanı’ndan oluşan üçlü bir heyet tarafından kullanılacak.