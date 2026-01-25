Hamas’ın Kurucusu Ataullah Ebussebih Hayatını Kaybetti

hamas-in-kurucusu-ataullah-ebussebih-hayatini-kaybetti

Gazze’de acı kayıp…

Hamas’ın kurucularından, Siyasi Büro Üyesi ve eski Esirler ve Özgürlükler Bakanı olan Ataullah Ebussebih’ın yaşamını yitirdiği bildirildi. 78 yaşındaki Ebussebih’in vefatı üzerine Hamas tarafından bir taziye mesajı yayımlandı.

FİLİSTİN DAVASINA ÖMÜR VERDİ

Mesajda, Ebussebih’in Hamas Siyasi Büro üyeliğinin yanı sıra düşünür, yazar, şair ve eğitimci kimliği ile Filistin davasına uzun yıllar katkıda bulunduğu belirtildi. Ebussebih’in siyaset, düşünce, edebiyat ve eğitim alanlarında Filistin halkının haklarını savunduğu, özel olarak İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin haklarının korunmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerle tanındığı ifade edildi.

ZOR KOŞULLARDA HALKLA BERABER OLDU

Gazze halkıyla birlikte zorlu koşullara metanetle dayanabilen Ebussebih’in, ulusal mücadeleye bağlılığı, fedakarlığı ve halkla iç içe duruşu vurgulandı. Mesajda ayrıca merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Filistin halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

