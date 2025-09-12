Hamas, Müzakereleri Netanyahu’nun Sorumluluğunda Dedi

İSRAİL’İN SALDIRISI

İsrail ordusu, 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya hava saldırısı düzenledi. Hamas, saldırının ardından lider kadronun İsrail’in suikast girişiminden sağ kurtulduğunu aktarırken, olayda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Katar ise saldırıda bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

HAMAS’TAN DEĞERLENDİRME

Aksa televizyon kanalı, Hamas liderlerinden Fevzi Berhum’un yaptığı basın toplantısını yayımladı. Berhum, “Bu saldırı, yalnızca müzakere heyetine bir suikast girişimi değil, aynı zamanda müzakere sürecini hedef alan bir bombalama girişimidir. Bu, Katar ve Mısır’daki arabulucu kardeşlerin rollerine yapılan bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gerçekleşen saldırının, geçmişteki tüm müzakerelerin başarısızlık ve bozulmasının sorumluluğunun tek başına Netanyahu ve aşırı sağcı hükümetinde olduğunu gösterdiğini belirtti.

NETANYAHU’YA YÖNELİK SUÇLAMALAR

Berhum, saldırı ile birlikte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ve beraberindeki grup üyelerinin herhangi bir anlaşma yapmayı reddettiklerinin kesinleştiğini ifade etti. Bu saldırının, Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına karşı yürütülen soykırımı ve açlığı durdurmayı amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları engellemeyi sürdürdüğünü gösterdiğini kaydetti.