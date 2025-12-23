Hamile Kadın Saldırıya Uğrayarak Sokağa Atıldı

Olay, Kurtuluş Mahallesi’ndeki Çarşamba Semt Pazarı çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 39 yaşındaki yabancı uyruklu hamile kadın Esma N., kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından darp edilerek sokağa atıldı.

OLAĞANÜSTÜ ÇAĞRI

Sokağın ortasında kadın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, durumu hızlıca 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kadın tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat süreci başlatıldı.