“Hamilelik Robotu” İddiası Gerçek Değil

ÇİN’DE HAMİLELİK ROBOTU İDDİASI MANŞETLERDE YER ALDI

Çin’de geliştirilmekte olduğu iddia edilen bir “hamilelik robotu” bu hafta haberlerde yer buldu. Ancak ortaya çıkan gerçekler, bu teknoloji firmasının ve araştırmacıların var olmadığını gösteriyor. İddialar, ilk olarak Çinli haber kaynağı Kuai Ke Zhi tarafından paylaşıldı ve sonrasında Newsweek, The Economic Times ile Interesting Engineering gibi büyük haber platformlarına da aktarıldı. İddialara göre, Zhang Qifeng isimli bir araştırmacı, bu robotun döllenmeden doğuma kadar olan süreci üstlenebileceğini belirtmişti. Ayrıca Zhang, ilk prototipin 2026’da 100 bin yuanın altında bir fiyatla piyasaya sürüleceğini söylemişti. “Bazı insanlar evlenmek istemiyor ama yine de eş istiyor; bazıları da hamile kalmak istemiyor ama çocuk sahibi olmak istiyor” ifadeleri de bu haberlerde yer bulmuştu.

ÜNİVERSİTE, İDDİALARI YALANLADI

Zhang’ın kimi haberlerde Çin merkezli Kaiwa Technology adlı şirkette CEO olduğu, bazılarında ise Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi (NTU) mezunu olduğu öne sürüldü. Ancak Live Science’ın NTU ile yaptığı iletişim sonucunda, üniversitenin böyle bir mezunu ve “hamilelik robotu” ile ilgili bir araştırma yapmadığı ortaya çıktı. Ayrıca doğrulama sitesi Snopes, bu haberlerin gerçek olmadığını açıkladı. Kaiwa Technology’nin gerçekten var olduğuna dair bir delil de bulunamadı. Ancak bu iddialar, yapay rahim teknolojilerinin potansiyelini ve sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.

YAPAY RAHİM CİHAZLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

Bilim insanları uzun süredir yapay rahim üzerinde çalışmalara devam ediyor. Philadelphia Çocuk Hastanesi’nde (CHOP) geliştirilen “EXTEND” adlı cihaz, 23 ila 28. haftasında doğan prematüre bebeklerin desteklenmesi amacıyla tasarlanmış bir sistem. Laboratuvar ortamında üretilmiş amniyotik sıvı ile dolu bu yapay rahimde bebekler, göbek kordonu üzerinden plasentanın görevini kısmen üstelenen bir oksijen cihazına bağlı bulunuyor. Bu şekilde bebek, sıcaklık, basınç, ışık ve mikroplardan korunuyor. EXTEND cihazı şimdiye kadar kuzular üzerinde test edilmiştir. 2017 yılında yayımlanan bir çalışmada fetüslerin, bu cihaz içinde bir ay boyunca gelişimlerini sürdürebildiği gösterilmiştir. 2024 yılında yapılacak Duke Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilecek bir çalışma, cihazın kuzuların beyin gelişiminde gen faaliyetlerini koruduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar insan deneylerine hazırlanmaktadır, ancak etik meseleler gündemde kalmaya devam ediyor.

HAMİLELİĞİN MUCİZESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Uzmanlar, yapay rahimlerin yalnızca prematüre bebeklere geçici bir çözüm olabileceğini belirtirken, baştan sona bir gebelik sağlamanın gerçekçi olmadığını dile getiriyor. Yale Üniversitesi’nden Dr. Harvey Kliman, Livescience’a yaptığı açıklamada, “Bunu yapmalı mıyız? Cevabım kesinlikle hayır. Ama bu düşünce egzersizi bize normal hamileliğin nasıl bir mucize olduğunu hatırlatıyor,” sözlerine yer verdi.