Hamza Akman’ın Sonderjyske ile Süreç Bitti!

HAMZA AKMAN’DAN SÜRPRİZ SEVİYE DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray ile olan ilişkisinden sonra Danimarka’nın Sonderjyske takımına transfer olan Hamza Akman hakkında beklenmedik bir duyuru yapıldı. Sonderjyske, 20 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını açıkladı.

GALATASARAY’DAN SONRA SÖNDERJYSKE’YE TRANSFER OLDU

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve uzatmayı tercih etmeyen genç futbolcu, 1 Ağustos 2024 tarihinde Sonderjyske ile sözleşme imzalamıştı. Hamza Akman’ın mevcut sözleşmesi, 2027 yılına kadar devam ediyordu.