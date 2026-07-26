Hamza Yerlikaya Mindere İndi, Federasyondan Açıklama

Spor
Güreş müsabakası sırasında bir kişinin izleyici koltuğunda oturması
Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda yaşanan olay, spor camiasında geniş bir tartışma başlattı.
Reklamsız Haberi Google'da Takip Et!

Ankara’da düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda yaşanan gerginlik spor kamuoyunun gündemine oturdu. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, oğlunun mağlubiyeti sonrası hakem kararlarına tepki gösterdi. Yerlikaya’nın mindere indiği iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Türkiye Güreş Federasyonu olayın ardından resmi bir açıklama yayımladı.

MÜSABAKA SONRASI GÖZLER MİNDERE ÇEVRİLDİ

Eski olimpiyat şampiyonu Hamza Yerlikaya’nın oğlu Cihan Yerlikaya Ankara’da güreşti. Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda Haydarpaşa Spor Kulübü için mücadele etti. Cihan Yerlikaya rakibine mağlup oldu. Bunun üzerine Hamza Yerlikaya tribünden mindere indi. Hakemin yanına giderek kolundan tuttuğu öne sürüldü. Yerlikaya’nın hakemi salon dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edildi. Hakemlere yönelik sert ifadeler kullandığı belirtildi. Görevliler ve çevredekiler Yerlikaya’yı sakinleştirmeye çalıştı. Gerginlik tribündeki izleyicilerin de tepkisini çekti. Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

FEDERASYON SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu ortak açıklama yaptı. Açıklamada müsabaka alanına müdahale edildiği tespit edildi. Minder amiri hakeme yönelik spor ahlakına aykırı olaylar yaşandı. Federasyon temel önceliğinin minik sporcuların güvenliği olduğunu vurguladı. Spor etiğine uygun ortam sağlanması gerektiği belirtildi. Hakem, antrenör ve sporculara yönelik her türlü uygunsuz müdahale kabul edilemez. Bu durumun unvanı ne olursa olsun geçerli olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILDI

Resmi açıklamada olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Müsabaka gözlemcisi ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutuldu. Federasyon bağımsız yargı ve disiplin süreçlerini takip edecek. Türk sporunun saygınlığı ile hakemlik makamının otoritesi korunacak. Hamza Yerlikaya veya Bakanlık tarafından henüz resmi açıklama yapılmadı. Olayla ilgili süreç kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Manşet

Seyahat Şirketi 100 Bin Lira Maaşla Otobüs Şoförü Arıyor

Türkiye'de otobüs şoförlüğü mesleğini yapan binlerce kişinin arasına yenilerinin katılması beklenirken bir seyahat şirketi 100 bin lira maaşlı şoför ilanı verdi. Şirketin belirlediği şartlar arasında 30 ile 55 yaş arasında olmak yer alıyor.
Manşet

TBMM’de Yeni Parti Oturma Düzenini Değiştirdi

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel ve arkadaşları partiden istifa etti. İstifaların ardından kurulan Yeni Parti, Meclis çalışmalarına başladı.
Manşet

Erdoğan’dan Ahbap Açıklaması: Fırsatçılık Yapanlar Hesap Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 2. İletişim Şurası'nda depremlerdeki dezenformasyon ve Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6 Şubat depremleri sırasında çevrilen oyunlara dikkat çekti.
Manşet

Yeni Parti Grubu Yönetimini Belirledi

Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti, grup yönetimini belirlemek üzere ilk kez toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren toplantıya Özel başkanlık etti.
Manşet

Anket Bahanesiyle Sahte Senet Düzenlendi

Muğla'da iki yıl önce anket yapan kişilere ismini veren Zeynep Çalışkan, İngilizce hazırlık paketi satışı için sahte senet düzenlendiğini öne sürdü. Anket kılıfı altında adına sahte senet düzenlendi.