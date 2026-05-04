Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda Askere Araç Kazası Meydana Geldi

Hamzabeyli Sınır Kapısı çevresinde devriye görevi yapan askeri bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu peronlar bölgesindeki bir duvara çarptı.

KAZADA HAFİF YARALANMALAR OLDU

Kaza sonucunda, araç sürücüsü ve yanındaki asker hafif yaralar aldı. Olayla ilgili olarak, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

ASKERLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı askerler, ambulanslarla Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi edilmeye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı ifade edildi.