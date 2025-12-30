Hanife Gürdal Sosyal Medyada Yeni Hayatına Adım Attı

hanife-gurdal-sosyal-medyada-yeni-hayatina-adim-atti

Bir dönemin dikkat çekici ismi olan izdivaç programlarının “gelin adayı” Hanife Gürdal, zamanla değişen hayatıyla yeniden gündemde. Yıllar geçtikçe evliliği sona erdi ve şimdi sosyal medya üzerinden bambaşka bir hikâyeyle karşımıza çıkıyor.

BİR DÖNEMİN EKRAN FENOMENİ

İzdivaç programlarıyla tanınan Hanife Gürdal, sosyal medya platformlarında içerik üretmeye devam etti. Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelmeyi başaran Gürdal, bu kez dikkatleri üstüne çeken değişimiyle konuşuluyor. Kemal Ayvaz ile yaşadığı dalgalı evlilik sürecini geçtiğimiz yıl hızlı bir şekilde sonlandıran Gürdal, boşanmanın ardından yeniliklerle dolu bir yaşama adım attı.

