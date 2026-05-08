Hantavirüs İddialarına Sağlık Bakanlığı’ndan Yanıt

Bakanlık, halk arasında tartışılan hantavirüs vakalarıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, virüsle ilgili durumun dikkatle takip edildiği ve Türkiye genelinde herhangi bir vaka bulunmadığı ifade edildi.

POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMEDİ

Hantavirüs ile ilgili iddiaların bilimsel veriler ışığında değerlendirildiği bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye’de şu ana kadar pozitif vaka kaydedilmemiştir. Vatandaşların yalnızca resmi otoriteler tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasının, sosyal medyada yayılan asılsız bilgilere karşı dikkatli olmalarının önemli olduğu vurgulandı. Bakanlık, toplum sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa yönelik tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarına; tüm ilgili birimleriyle kesintisiz olarak devam ediyor.