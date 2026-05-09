Hantavirüs Vakaları Arjantin’de İki Katına Çıktı

Bir yolcu gemisindeki ölümlerle dikkat çeken hantavirüs üzerine araştırmalar derinleşiyor.

HANTAVİRÜS VAKALARI ARTIYOR

Araştırmacılar, Arjantin’de Hantavirüs vakalarının son bir yılda neredeyse iki katına çıkarak 32 ölümle sonuçlandığını belirtiyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, Haziran 2025’te başlayan mevcut sezonda doğrulanan vaka sayısı 57’den 101’e yükseldi. Bu sayının 2018’den beri görülen en yüksek enfeksiyon seviyesine işaret ettiği ifade ediliyor.

GEMİDEKİ SALGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

1 Nisan’da Ushuaia limanından yola çıkan MV Hondius yolcu gemisindeki salgın sırasında hayatını kaybeden Hollandalı bir çiftin izini sürmek için yetkililer harekete geçti. Çiftin Arjantin’de geniş çaplı seyahat ettikleri tespit edildi. Gemideki salgın, insandan insana yakın temasla bulaşabilen nadir ve şiddetli “Andes” türü ile ilişkilendirilirken, ülke genelindeki vakaların dağılımında da değişiklikler gözlemleniyor.

ENFEKTE KEMİRGENLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Uzmanlar, virüsün yayılmasında iklim değişikliği ve doğa tahribatının önemli rol oynadığını ifade ediyor. Artan sıcaklıkların, virüsün ana taşıyıcısı olan “uzun kuyruklu fare”nin yeni bölgelere uyum sağlamasını kolaylaştırdığı belirtiliyor. Ayrıca, orman yangınları nedeniyle yaban hayatın yer değiştirmesi, kırsal alanlarda kentleşme ve ekstrem hava olaylarının, virüsün tarihsel olarak endemik olmadığı bölgelere yayılmasına yol açabileceği vurgulanıyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, riskli alanlardaki turizm faaliyetlerinin ve çalılıkların temizlenmemesinin olası tehlikeleri artırabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

HÜKÜMETTEN YENİ ÖNLEMLER

Arjantin Sağlık Bakanlığı, Hollandalı çiftin virüse maruz kalmış olabileceği güzergahları incelemek ve kemirgen analizi yapmak için Tierra del Fuego eyaletine ekipler göndereceğini duyurdu. Ancak yerel epidemiyoloji yetkilileri, çiftin Ushuaia’da bulunduğu 29 Mart – 1 Nisan tarihlerinin hastalığın kuluçka süresiyle örtüşmediğini savunuyor.