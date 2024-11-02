Harris, Bahis Sitelerinde Öne Çıkıyor: Trump Düşüşte

PIYASALARIN BEKLEYİŞİ

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD’deki başkanlık seçiminin sonuçlarını merakla bekleyen piyasalar, bahis sitelerindeki dalgalanmalardan da etkileniyor. 60. başkanlık seçimleri öncesinde yapılan anketler, Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris arasındaki şiddetli rekabeti yansıtıyor. ABD’deki başkanlık seçiminin piyasalardaki etkisi gözlemlenirken, son günlerde bahis sitelerinde Kamala Harris’in yükselişi dikkat çekerken, Trump’ın seçilme ihtimaliyle birlikte artan dolar endeksi, Bitcoin ve Trump Medya ve Teknoloji Grubu’nun hisselerinde düşüşe yol açtı.

ERKEN OYLAMALARDA HARRIS’İN YÜKSELİŞİ

ABD’de 5 Kasım’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine günler kala, bahislerde Harris’in yükselişi önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Şu ana kadar yaklaşık 65 milyon kişi, şahsen veya posta yoluyla oy vererek erken oy kullandı. Kalshi bahis pazarında, Harris’in seçimi kazanma ihtimali salı günü yüzde 35’ten yaklaşık yüzde 44’e yükseldi. Öte yandan, Trump’ın kazanma ihtimali yüzde 65’ten yüzde 56’a düştü.

TRUMP’IN İHTİMALI ZAYIFLADIĞINDA HİSSELER DÜŞTÜ

Bu hafta bahis oranlarındaki değişimler, Trump’a yönelik piyasa işlemlerini zayıflattı. Eski başkanın medya şirketi Trump Media & Technology Group’taki hisse senetleri, Trump’ın kazanma ihtimalinin zirveye ulaşmasından bu yana yüzde 40’a kadar düştü. Hisseler, 54,04 dolardan 30,06 dolara gerileyerek önemli bir kayıp yaşadı. Trump’ın bahis piyasalarındaki artış beklentisi ve Bitcoin fiyatındaki yükseliş, bu hafta Trump’ın seçim oranlarının zirveye çıkmasından sonra düşüş eğiliminde. Bitcoin, salı günü 73 bin 703 dolara kadar yükseldi, ancak bugün saat 11.00 itibarıyla 69 bin 809 dolardan işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİNDE YAŞANAN DEĞİŞİMLER

Donald Trump’ın kazanma ihtimalinin artışı, dolar endeksinde de bir yükseliş oluşturmaya başladı. Yükselişte, Trump’ın gümrük vergilerinde artış yapacağına dair açıklamaları etkili oldu. Dolar endeksi, ekim ayının başından bu yana yüzde 4 artış gösterdi. Bahislerdeki değişim dolayısıyla dolar endeksinde büyük bir farklılık oluşmadı; ancak salı günü zirve yapan dolar endeksi, sonrasında ufak bir gerileme yaşadı ve 104,655 seviyesinden haftayı 104,317’den kapattı.