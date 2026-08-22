Harry ve Meghan Altı Yıl Sonra Eve Dönüyor

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, altı yıl önce özgürlük hayaliyle yerleştikleri Kaliforniya’dan İngiltere’ye geri dönme kararı aldılar. Çiftin Amerikan rüyası bekledikleri gibi sonuçlanmadı. Kaliforniya macerası hayal kırıklığıyla noktalandı. İngiltere’ye dönüşleri kesinleşti.

ÖZGÜRLÜK HAYALİ KALİFORNİYA'DA SONA ERDİ

Harry ve Meghan, kraliyet ailesinden uzaklaşmak için ABD’ye gitmişti. Orada milyon dolarlık anlaşmalar imzaladılar. Netflix ve Spotify ile büyük projeler duyurdular. Ancak bu projelerin çoğu beklentiyi karşılayamadı. Çift, özgürlük arayışını Kaliforniya’da sürdüremedi.

HARRY KENDİ HİKAYESİYLE BAŞARIYI YAKALADI

Prens Harry, en büyük çıkışını anı kitabıyla yaptı. Kendi yaşam öyküsünü anlattığı çalışma büyük ilgi gördü. Bu proje, çiftin en dikkat çekici işi oldu. Harry’nin kişisel anlatısı geniş kitlelere ulaştı.

MEGHAN'IN PROJELERİ BEKLENENİ VERMEDİ

Meghan Markle’ın girişimleri ise aynı başarıyı yakalayamadı. Duyurulan içerik anlaşmaları istenen sonucu üretmedi. Markle’ın medya projeleri sınırlı etki yarattı. Çiftin ticari girişimleri beklentilerin gerisinde kaldı.

HOLLYWOOD'DA ŞÖHRET TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Hollywood’da tanınırlık başarı için yeterli olmuyor. Harry ve Meghan bunu deneyimleyerek öğrendi. Büyük isimlerine rağmen kalıcı projeler üretemediler. Sektördeki rekabet beklentilerinden daha zorluydu.

DÖNÜŞ SONRASI GÖZLERDEN UZAK KALMALARI ZOR

İngiltere’ye dönseler de eski yaşamlarına dönmeleri kolay olmayacak. Çiftin her adımı yakından takip edilecek. Kraliyet ailesiyle ilişkileri yeniden gündeme gelecek. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeleri pek mümkün görünmüyor.