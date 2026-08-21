Harry ve Meghan Britanya’ya Dönüyor

Sussex Dükü ve Düşesi Prens Harry ile Meghan Markle’ın altı yıl sonra İngiltere’ye dönme kararı, Perşembe günü İngiliz gazetelerinin manşetlerinde yer aldı. Çiftin Londra dışında özel bir konutta yaşayacağı ve iki çocuğunun – 7 yaşındaki Prens Archie ile 5 yaşındaki Prenses Lilibet’in – İngiltere’deki okullara kaydedildiği açıklandı. Bu sürpriz dönüş, Windsor ailesinin aile içi meselelerinin ülke gündemini sürekli meşgul ettiği İngiltere’de yoğun bir spekülasyon dalgasını da beraberinde getirecek.

Taşınmanın yalnızca birkaç gün içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Karar ani görünse de çiftin bu adımı bir süredir değerlendiriyor olması muhtemel. Nihai karar yakın zamanda verilmiş olabilir ancak İngiltere’de okul yılının eylül başında başlaması nedeniyle çiftin çocuklarıyla birlikte bir an önce yerleşmek istediği anlaşılıyor.

KRAL CHARLES İLE GÖRÜŞME BELİRLEYİCİ OLDU

Geçen ay Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile yapılan görüşmenin, çiftin Atlantik’i geri geçme kararında belirleyici rol oynamış olabileceği değerlendiriliyor. Gloucestershire’daki Highgrove konutunda gerçekleşen buluşma, 77 yaşındaki hükümdarın torunlarıyla dört yıl sonra bir araya gelmesi açısından önemli bir andı. Meghan ve çocuklar, Harry’nin gelecek yılki Invictus Oyunları kapsamındaki etkinlikleri için İngiltere’de bulunduğu temmuz ayının son günlerinde kendisine katılmıştı. Çift bu ziyaret sırasında ayrıca Harry’nin annesi Galler Prensesi Diana’nın gömülü olduğu Althorp House’u da ziyaret etti.

Çiftin neden döndüğü sorulduğunda, çifte yakın bir kaynak yalnızca geçen ay ailecek İngiltere’de geçirdikleri ziyaretten ne kadar keyif aldıklarını söylemekle yetindi.

GÜVENLİK DÜZENLEMESİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Ailenin yaklaşan taşınma planlarıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkarken, oldukça önemli bir konu henüz netleşmedi: güvenlik. Harry’nin ülkeyi ziyaretlerinde vergi mükelleflerinin finanse ettiği polis korumasından faydalanması uzun süredir anlaşmazlık konusu olmuştu. Bu nedenle Harry, geçen ay eşini ve çocuklarını Londra’daki etkinliklerine getirmekten son anda vazgeçmişti.

İngiliz tahtının beşinci sıradaki varisi olan Harry, Meghan ile kraliyet görevlerinden çekildiklerinde Kraliyet ve VIP Yürütme Komitesi (RAVEC) tarafından koruma düzeyinin düşürülmesinin ardından hükümetle yıllardır hukuki mücadele yürütüyor. Ancak İngiliz devleti şu ana kadar geri adım atmadı.

Harry geçen yıl yaptığı açıklamada, “Şu anda eşimi ve çocuklarımı İngiltere’ye getireceğim bir dünya göremiyorum” demişti. Bu sözler, İngiltere Temyiz Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı’na karşı güvenlik düzenlemeleriyle ilgili kaybettiği davanın ardından gelmişti. Haziran ayı sonunda hâlâ RAVEC Risk Yönetim Kurulu’nun incelemesini bekliyordu.

Çiftin İçişleri Bakanlığı ile bir çözüme ulaşıp ulaşmadığı ya da dönüşlerinde gerekli güvenliğin bedelini kimin ödeyeceği henüz netleşmedi. Bir İngiliz hükümeti sözcüsü daha önce koruyucu güvenlik sistemini “titiz ve orantılı” olarak tanımlamıştı.

KRALİYET AİLESİYLE GERGİN İLİŞKİLER SÜRÜYOR

Harry ve Meghan’ın kraliyet ailesinin geniş çevresiyle ilişkileri uzun yıllardır gergin. Çift, 2020’de ülkeden ayrılarak kraliyet görevlerinden çekilmiş ve mali bağımsızlık arayışıyla Kaliforniya’nın seçkin sahil topluluğu Montecito’da yeni bir yaşam kurmuştu. Çiftin Oprah Winfrey ile yaptığı çarpıcı söyleşi, Netflix belgeseli ve Harry’nin anı kitabı, kraliyet ailesiyle aralarındaki uçurumu daha da derinleştirdi.

Anlaşıldığı kadarıyla Kral Charles’a bu karar yalnızca hafta sonunda bildirildi. Bu da sürpriz dönüşün Harry’nin babasıyla birkaç hafta önce yaptığı görüşmede ele alınmadığını gösteriyor. Buna rağmen Kral’ın Sussex’leri daha sık görme fırsatını memnuniyetle karşıladığı belirtiliyor. Son yıllarda baba ile oğul arasında bir yakınlaşma yaşandığı görülüyordu. Harry, Kral Charles’a kanser teşhisi konulmasının ardından hızla ülkeye dönmüş ve ikilinin son dönemde daha sık telefonda görüştüğü aktarılıyor.

PRENS WILLIAM İLE MESAFE HÂLÂ GEÇERLİ

Durum, Harry’nin ilişkisinin bozuk olduğu ağabeyi Prens William için aynı değil. William ve eşi Catherine’in de Harry ve Meghan’ın planlarından haberdar edildiği ancak her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmediği bildirildi.

Babasının kanser teşhisinin ardından geçen yıllarda William, tahtın varisi olarak daha ön plana çıkmak zorunda kalmıştı. Charles hâlâ tedavi görüyor ve aralık ayında tedaviye iyi yanıt verdiğini açıklayarak nadir bir güncelleme yapmıştı. İngiliz basınının bir dönem “Muhteşem Dörtlü” olarak adlandırdığı grup, 2022’de Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından Windsor’da birlikte bir yürüyüşe katılmıştı. Bir yıl önce de kardeşler, Diana’nın 60. yaş günü vesilesiyle annelerinin anısına bir anıtın açılışını yapmıştı. Bir zamanlar yakın olan kardeşlerin, annelerinin ölümünün 30. yıldönümü öncesinde farklılıklarını bir kenara bırakıp bırakmayacağı ise merak konusu.

YENİ EVİN KONUMU AÇIKLANMADI

Tek bilinen, yeni evin İngiltere’nin başkenti Londra’da olmayacağı. Bunun dışında yeni konutun tam konumu açıklanmadı. Mülkün, kraliyet ailesi üyeleri olarak statülerini yansıtması ve güvenli olması bekleniyor. Sussex’lerin annesinin ailesiyle yakın bağları göz önüne alındığında, Northamptonshire’daki Spencer malikanesine yakın bir bölgeyi tercih edebilecekleri belirtiliyor. Bir başka seçenek ise İngiltere’nin orta kesimindeki zengin kırsal bölge Cotswolds. Çiftin İngiltere’de çocuk sahibi bazı arkadaşlarıyla yakın temasını sürdürdüğü ve onlara yakın bir yere yerleşmek isteyebileceği ifade ediliyor.

Harry ve Meghan, Atlantik’i geri geçtiklerinde eski görevlerine yani ön saftaki kraliyet üyeliğine dönmeyecek. Kraliyet kurumu yıllardır Sussex’lerin daha önce önerdiği “yarı yarıya” yaklaşımın işler bir çözüm olmadığını ve çiftin yerleştikten sonra resmi görev üstlenmeyeceğini açıkça belirtmişti. Ancak bu dönüş, birçok İngiliz’in bu durumun gelecekte değişip değişmeyeceğini merak etmesine yol açıyor. Nitekim çiftin altı yıl önceki ayrılışı, genç kuşaklarla doğal iletişim kurabilme yetenekleri nedeniyle monarşi için bir kayıp olarak görülmüştü. Çiftin üstleneceği işler, kişisel hayır projeleri ve zamanlarının çoğunu ayırdıkları diğer nedenler kapsamında olacak.

WELLCHILD TÖRENİ VE INVICTUS OYUNLARI GÜNDEMDE

Prens Harry’nin gelecek ay, İngiltere’de ağır hasta çocuklara bakan WellChild adlı hayır kurumunun düzenlediği yıllık tören için zaten İngiltere’de olması planlanıyor. Harry ayrıca gelecek yıl Birmingham’da düzenlenecek Invictus Oyunları’na odaklanacak. Meghan’ın ise As Ever yaşam tarzı markası bulunuyor ve bu markayı ABD dışına da taşımak isteyebilir.

Kraliyet hanesi ile Sussex’lerin, etkinliklerde çakışma yaşanmaması ve kraliyet ailesinin tüm üyelerinin öne çıkarmak istediği davalarda kamuoyunun dikkatini bölmemek için ne kadar yakın koordinasyon yürüteceği henüz net değil. Kral Charles ve Prens William’ın göz önünde bulundurması gereken bir diğer konu ise Sussex’leri Windsor’daki Paskalya veya Sandringham’daki Noel gibi özel aile etkinliklerine dahil edip etmemek. Harry ve Meghan görev yapan kraliyet üyeleri olmasa da ailenin öne çıkan isimleri olmaya devam ediyor ve Harry İngiliz veraset çizgisindeki yerini koruyor.