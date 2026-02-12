Hasan Can Kaya’nın Test Sonucu Negatif Çıktı

hasan-can-kaya-nin-test-sonucu-negatif-cikti

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı gerçekleştirilen büyük uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya, adli kontrol şartlarının ardından serbest bırakıldı. Kaya’nın yaptırdığı testlerin negatif sonuçlandığı ifade edildi.

HAKLI ÜÇ YILDIR YASAKLI MADDE KULLANMIYOR

Serbest bırakılmasının hemen ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Hasan Can Kaya, destek verenlere teşekkür etti. Kaya, hayatı boyunca herhangi bir yasaklı madde kullanmadığını, hatta sigara dahi içmediğini belirtti. Açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı.”

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kaya, süreçlerin tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içerisinde ilerlediğini ifade etti. Ayrıca, gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.” dedi.

DEĞERLENDİRME: TEST SONUCU NET

Soruşturma sürecinde Hasan Can Kaya’dan alınan kan ve saç örnekleri üzerinde gerçekleştirilen adli tıp incelemeleri tamamlandı. Yapılan testlerin sonucunda, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı ve sonuçların negatif çıktığı aktarıldı.

