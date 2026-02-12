Hasan Can Kaya’nın Uyuşturucu Testi Negatif Sonuçlandı

hasan-can-kaya-nin-uyusturucu-testi-negatif-sonuclandi

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova’da eş zamanlı yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan komedyen Hasan Can Kaya, adli kontrol sürecinin ardından salıverildi. Kaya’nın yapılan tahlil sonuçlarının olumsuz çıktığı kaydedildi.

HAYATIM BOYUNCA SİGARA BİLE KULLANMADIM

Serbest kalmasının ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Hasan Can Kaya, destek verenlere teşekkür etti. Yasaklı madde kullanmadığına dikkat çeken Kaya, hayatı boyunca sigara dahi içmediğini ifade etti. Kaya, açıklamasında şu ifadelerde bulundu: “Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım. Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı. Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum.”

TEST SONUCU NEGATİF

Soruşturma çerçevesinde Hasan Can Kaya’dan alınan kan ve saç örneklerinin adli tıp incelemesi sonuçlandı. Yapılan otopsi neticesinde hiçbir uyuşturucu madde tespit edilmeyerek test sonucunun olumsuz geldiği açıklandı.

