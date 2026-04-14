Hasan Çelebi Mahallesi’ndeki Okulda Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Hasan Çelebi Mahallesi’nde yer alan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir öğrencinin silahlı saldırıda bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Olayda, bazı öğrencilerin yaralanmış olabileceği belirtiliyor.

SALDIRIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve özel harekat birlikleri yönlendirildi. Okul içinde saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı iddiaları ortaya atıldı.

ÖĞRENCİLERİN TAHLİYESİ

Güvenlik güçlerinin, okulda bulunan öğrencilerin büyük çoğunluğunu tahliye ettiği bildirildi. Olay anına dair korku dolu anların cep telefonuyla kaydedildiği öğrenildi.

ETKİSİZ HALE GETİRME ÇABALARI

Bölgede, saldırganın etkisiz hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.