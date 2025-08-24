Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’a tepki gösterdi

NEOM SC’DEN RESMİ TEKLİF

Suudi Arabistan’ın NEOM SC ekibi, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek için resmi bir teklif sundu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, bu teklifi geri çevirdi. Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan takımına katılma isteğiyle bu hafta takım antrenmanlarına katılmadı ve son olarak Kayserispor deplasmanına da gitmedi. Oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, Galatasaray’ın antrenörü Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında oyuncuya dair eleştirilerde bulundu.

HASAN ŞAŞ’IN ELEŞTİRİLERİ

Hasan Şaş’ın açıklamaları dikkat çekti: “Barış Alper Yılmaz, eğer menajerin açıklama yapıyorsa, sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında durmalısın. ‘Hastayım’ dememelisin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gitmelisin. Seyirciye, ‘Ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum’ demelisin. Bunu yapmadın, söz hakkı istiyorsun. Nerede yaşıyorsun? 2025 yılında Galatasaray’dasın. Sana kim söz hakkı vermedi? Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif aldın da Galatasaray buna mı izin vermedi, biz mi bilmiyoruz? Gelmişse, İngiltere’nin 11. 12. takımından gelmiştir, başka da gelmemiştir.”

BASKI YARATMAYA ÇALIŞMAK

“Transfer bitimine 10 gün kala Galatasaray’ın sağında, solunda, santrforunda oynuyorsun, herkes sana bel bağlamış. Sen ve menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsun? Kime baskı yapıyorsun?” diye ekleyen Şaş, geçmişteki bir transfer örneği üzerinden yine eleştirilerini sürdürdü. “Sneijder’i transfer ettik, bir orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum, ismini vermeyeyim. Ona, ‘Sözleşmen bitiyor, oyna’ dedim. Ama ‘Sneijder’e niye bu kadar para verdiniz?’ diyor. Yahu sana ne? O Sneijder, Real Madrid’den ve Inter’den gelmiş, adamın CV’si var. O, o parayı alacak. Osimhen tüm Avrupa tarafından istendi, Galatasaray’ı seçti, o 25 milyonu alacak. Eğer Osimhen’e göre kendini değerlendirirsen, Suudi Arabistan’da top oynarsın.”