Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’ı eleştirdi

NEOM SC’NİN TEKLİFİ VE GALATASARAY’IN REDDİ

Suudi Arabistan takımlarından NEOM SC, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz için resmi bir teklif sunarak transfer yapmak istemiş, ancak sarı-kırmızılı kulüp teklifi geri çevirmişti. Barış Alper, bu süreçte Suudi Arabistan kulübüne katılma arzusuyla hareket ederken, bu hafta antrenmanlara katılmadı ve en son Kayserispor maçına da gitmedi. Oyuncunun durumu hala belirsizliğini korurken, eski futbolcu Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında Barış Alper’e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

HASAN ŞAŞ’TAN AĞIR ELEŞTİRİLER

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’a yönelik eleştirilerini şu şekilde dile getirdi: “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum, seyirciye bunu söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın, söz hakkı istiyorsun. Nerede yaşıyorsun? 2025 yılında Galatasaray içindesin, sana kim tanımadı söz hakkı. Sana Milan’dan, Inter’den, Barcelona’dan, Manchester City’den teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi biz mi bilmiyoruz. Gelmişse İngiltere’nin 11. 12. takımından gelmiştir, başka da gelmemiştir.”

OYUNCUNUN GALATASARAY ÜZERİNDEKİ BASKISI

Şaş, “Transfer bitimine 10 gün kala Galatasaray’ın sağında, solunda, santrforunda, sol bekinde, sağ bekinde oynuyorsun. Herkes sana bel bağlamış, sen ile menajerin Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun!” ifadeleriyle durumu eleştirdi. Ayrıca, Sneijder örneği vererek, “Sneijder’i transfer ettik, ben bir orta saha oyuncusunu konsantre etmeye çalışıyorum. Dedim, ‘Oğlum sözleşmen bitiyor, oyna.’ Bana ‘Sneijder’e niye bu kadar para verdiniz?’ diyor. Yahu sana ne? O Sneijder, Real Madrid’den Inter’den adamın CV’si var. O, o parayı alacak” dedi.

“Osimhen bu, adamı tüm Avrupa istedi, Galatasaray’ı seçti, o 25 milyonu alacak. Sen Osimhen’e göre kendini değerlendirirsen, o zaman Suudi Arabistan’da top oynarsın.” şeklinde sözlerini tamamladı.