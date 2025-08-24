Hasan Şaş’tan Barış Alper Yılmaz’a Tepki!

NEOM SC’NİN TEKLİFİ VE GALATASARAY’IN TAVRI

Suudi Arabistan’ın NEOM SC takımı, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek için resmi bir teklif yaptı. Ancak, Galatasaray bu teklifi reddetti. Barış Alper Yılmaz, Suudi ekibine transfer olmak istediği için bu hafta antrenmanlara katılmadı ve en son Kayserispor maçına da gitmedi. Oyuncunun durumu belirsizliğini korurken, Galatasaray teknik ekibinden Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında sert eleştirilerde bulundu.

HASAN ŞAŞ’IN SERT ELEŞTİRİLERİ

Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’ın menajerinin açıklama yapmasını kastederek şu sözleri söyledi: “Barış Alper Yılmaz, ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum, seyirciye bunu söyleyeceksin. Sen bunu yapmadın, söz hakkı istiyorsun. Nerede yaşıyorsun? 2025 yılında Galatasaray’dasın, sana kim tanıyamadı söz hakkı. Sana Milan, Inter, Barcelona ve Manchester City’den teklif geldi de Galatasaray buna mı izin vermedi? Eğer gelmişse, İngiltere’nin 11. 12. takımından teklif almışsındır, başka da bir şey gelmemiştir.”

GALATASARAY ÜZERİNDE BASKI YARATMA ÇABASI

Hasan Şaş, transfer döneminin sona ermesine 10 gün kala Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’ın birçok mevkisinde oynadığını ve herkesin ona bel bağladığını ifade ederek, “Sen ve menajerin, Galatasaray kulübü üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsunuz. Hangi dünyada yaşıyorsun, kime baskı yapıyorsun?” dedi. Ayrıca, Sneijder transferini de örnek veren Şaş, “O parayı alacak” ifadesini kullanarak, Barış Alper Yılmaz’ın kendini Osimhen ile kıyaslaması durumunda Suudi Arabistan’da oynayabileceğini belirtti.