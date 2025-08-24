Hasan Şaş’tan Barış Alper Yılmaz Tepkisi!

NEOM SC’DEN BARIŞ ALPER YILMAZ’A TEKLİF

Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM SC, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz’ı transfer etmek için resmi bir teklif yaptı. Ancak sarı kırmızılı yönetim bu teklifi geri çevirdi. Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan kulübüne transfer olmayı arzularken, bu hafta antrenmanlara katılmadı ve Kayserispor deplasmanına da takımla gitmedi. Oyuncunun durumu ise belirsizliğini koruyor.

HASAN ŞAŞ’TAN SERT ELEŞTİRİLER

Galatasaray’ın efsanevi oyuncularından Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında Barış Alper Yılmaz hakkında sert eleştirilerde bulundu. Şaş, “Barış Alper Yılmaz, eğer menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan, yaptığın açıklamanın arkasında durmalısın, hastayım dememelisin. Bugün Kayseri’ye gitmelisin, ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum mesajını vermelisin” şeklinde konuştu.

Şaş, sözlerine devam ederek, “Sen nerede yaşıyorsun, Galatasaray’da 2025 yılı itibarıyla söz hakkın var mı? Eğer Milan, Inter, Barcelona ya da Manchester City’den teklif geldiyse, Galatasaray buna mı izin vermedi? İhtimalle olamaz. Galatasaray’ın dolaylarında oynuyorsun ve menajerinle beraber kulüp üzerinde baskı yaratmaya çalışıyorsun. Sen kime baskı yapıyorsun?” dedi.

TRANSFERE YERİ VE DEĞERİ KONUŞULUYOR

Hasan Şaş, futbolcuların sözleşme değerleri üzerinden değerlendirmeler yaparak, “Sneijder’i transfer ettik ve bir orta saha oyuncusunun konsantre olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bana ‘Sneijder’e niye bu kadar para verdiniz?’ diyor. Ancak Sneijder, büyük kulüplerden gelmiş bir oyuncu. Osimhen de tüm Avrupa’nın peşinde, Galatasaray’ı seçti. Bu seviyeye kendini değerlendiremezsen Suudi Arabistan’da futbol oynamaya devam edersin” şeklinde açıklamalarda bulundu.