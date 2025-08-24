Hasan Şaş’tan Barış Alper Yılmaz Tepkisi!

NEOM SC’DEN BARİŞ ALPER YILMAZ’A TEKLİF

Suudi Arabistan’ın NEOM SC takımı, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz için resmi bir transfer teklifi yaptı ancak bu teklif Galatasaray tarafından reddedildi. Barış Alper Yılmaz, bu transfere sıcak bakarken, son günlerde idmanlarını kaçırdı ve Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmedi. Oyuncunun durumu hala belirsizliğini koruyor.

HASAN ŞAŞ’TAN SERT ELEŞTİRİLER

Galatasaray’daki durumu hakkında sporON Youtube kanalında konuşan Hasan Şaş, Barış Alper Yılmaz’ı sert bir dille eleştirdi. Şaş, “Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin. Bugün kafileyle Kayseri’ye gideceksin, bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum, seyirciye bunu söyleyeceksin.” dedi. Yılmaz’ın takımını terk etme girişimlerini eleştiren Şaş, “Sen hangi dünyada yaşıyorsun, kime baskı yapıyorsun!” şeklinde konuştu.

Barış Alper Yılmaz’ın takımda kalması gerektiğini savunan Hasan Şaş, İngiltere’nin düşük sıralardaki takımlarından gelecek tekliflere karşı Galatasaray’ın statüsünü vurguladı. “Sneijder’i transfer ettik, sana ne? O Sneijder, Real Madrid’den cv’si olan bir oyuncu. Osimhen de tüm Avrupa’nın istediği bir golcüydü, Galatasaray’ı seçti ve o parayı kazanacak.” ifadelerini kullandı. Şaş, oyuncunun kendisini bu isimlerle kıyaslaması gerektiğini de sözlerine ekledi.