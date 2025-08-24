Hasan Şaş’tan Barış Alper Yılmaz tepkisi!

Gündem

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN TRANSFER DURUMU BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Suudi Arabistan takımı NEOM SC, Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunmuştu. Ancak sarı kırmızılı ekip bu teklifi geri çevirmişti. Barış Alper Yılmaz, NEOM SC’ye transfer olmak istediğini belirtirken bu hafta antrenmanlara katılmamış ve en son Kayserispor’a gidilen kafilede yer almamıştı. Oyuncunun mevcut durumu belirsizlik taşırken, Galatasaray’dan Hasan Şaş, sporON Youtube kanalında sert eleştirilerde bulundu.

HASAN ŞAŞ’TAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Hasan Şaş, “Şimdi Barış Alper Yılmaz, senin menajerin açıklama yapıyorsa sen de ekran karartıyorsan yaptığın açıklamanın arkasında duracaksın, hastayım demeyeceksin” ifadelerini kullandı. Şaş, Barış’ın Kayseri’ye gitmesi gerektiğini belirterek, “Bakın ben son ana kadar Galatasaray için mücadele ediyorum, seyirciye bunu söyleyeceksin” sözlerini ekledi. “Sen bunu yapmadın, söz hakkı istiyorsun” diyen Şaş, Barış’ın Galatasaray içerisindeki konumunu eleştirdi ve takımdaki diğer oyunculara baskı yapmasının anlamını sorguladı.

TRANSFER SÜRECİ VE TARTIŞMALARA DEĞİNDİ

Şaş, Barış Alper Yılmaz’a yönelttiği eleştiride, “Sen hangi dünyada yaşıyorsun, sen kime baskı yapıyorsun!” diyerek dikkat çekti. Ayrıca, Sneijder örneği üzerinden bir kıyaslama yaparak, “O Sneijder, Real Madrid’den Inter’den adamın CV’si var. O, o parayı alacak” şeklinde konuştu. İlk pozisyonu için Osmanlı’nın örneğini göstererek, başarılı oyuncuların yüksek değerlerde transfer edildiğini vurguladı. “Sen Osimhen’e göre kendini değerlendirirsen o zaman Suudi Arabistan’da top oynarsın” diyerek, Barış’ın mevcut konumunu sorguladı.

