Hasan Ufuk Çakır’dan Milletin İsteğiyle AK Parti’ye Geçiş

CHP’DE İHRAÇ İSTEMİ VE İSTİFA GELİŞMELERİ

CHP’li Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Genel Başkan Özgür Özel yönetimini eleştirdikten sonra 9 Aralık’ta kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Çakır, aynı gün partisinden istifa ettiğini açıkladı ve AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündeme geldi.

CHP’DE SİYASET YAPMA İMKANI YOK

Çakır, yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz noktada CHP’de siyaset yapma imkanı kalmadı. CHP’deki birçok milletvekili arkadaşım da böyle düşünüyor” ifadelerini kullandı. Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti’ye katılacağını duyuran Çakır, halkın kendisinden bu yönde bir talep olduğunu belirtti. “AK Parti’ye geçmemi millet istedi. Seçim bölgem Mersin’deki hemşehrilerim istifamın ardından beni bağırlarına bastı ve yörüklere yakışır bir karşılama yaptılar” dedi.

PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

Hasan Ufuk Çakır, Mersin’deki vatandaşların kendisine hizmet etmesi için AK Parti’ye katılması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi. “Kayıtsız kalamadık. Talebimi AK Parti’ye ilettim ve uygun görüldü” diye ekleyen Çakır, destekle karşılaştığını vurguladı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanan CHP’li başkanlar için yaptığı ‘aklanmalılar’ çağrısı da gündeme gelmişti. Çakır, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndaki iddialara sessiz kalınmasına yönelik protesto eylemi gerçekleştirmişti.