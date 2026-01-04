Hasan Ufuk Çakır’dan Milletin İsteğiyle AK Parti’ye Geçiş

hasan-ufuk-cakir-dan-milletin-istegiyle-ak-parti-ye-gecis

CHP’DE İHRAÇ İSTEMİ VE İSTİFA GELİŞMELERİ

CHP’li Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Genel Başkan Özgür Özel yönetimini eleştirdikten sonra 9 Aralık’ta kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Çakır, aynı gün partisinden istifa ettiğini açıkladı ve AK Parti’ye katılacağı iddiaları gündeme geldi.

CHP’DE SİYASET YAPMA İMKANI YOK

Çakır, yaptığı açıklamada, “Geldiğimiz noktada CHP’de siyaset yapma imkanı kalmadı. CHP’deki birçok milletvekili arkadaşım da böyle düşünüyor” ifadelerini kullandı. Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında AK Parti’ye katılacağını duyuran Çakır, halkın kendisinden bu yönde bir talep olduğunu belirtti. “AK Parti’ye geçmemi millet istedi. Seçim bölgem Mersin’deki hemşehrilerim istifamın ardından beni bağırlarına bastı ve yörüklere yakışır bir karşılama yaptılar” dedi.

PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ

Hasan Ufuk Çakır, Mersin’deki vatandaşların kendisine hizmet etmesi için AK Parti’ye katılması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi. “Kayıtsız kalamadık. Talebimi AK Parti’ye ilettim ve uygun görüldü” diye ekleyen Çakır, destekle karşılaştığını vurguladı. Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanan CHP’li başkanlar için yaptığı ‘aklanmalılar’ çağrısı da gündeme gelmişti. Çakır, Meclis Plan Bütçe Komisyonu’ndaki iddialara sessiz kalınmasına yönelik protesto eylemi gerçekleştirmişti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaray İcardi ile Yeni Sözleşme İçin Anlaştı

Galatasaray, kaptanı Mauro Icardi ile sezon sonunda sona erecek sözleşmesini uzatmak için anlaşma sağladı. Yeni kontratın detayları yakında netleşecek.
Gündem

Murat Salar’dan Fenerbahçe’ye Bankalar Birliği Müjdesi

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirtti. Detayların Ocak sonundaki Yüksek Divan Kurulu'nda paylaşılacağı vurgulandı.
Gündem

Fenerbahçe Sörloth Transferinde Kritik Eşiği Aştı

Norveçli forvet Alexander Sörloth, Atletico Madrid'e transfer olmak istediğini Fenerbahçe’ye iletti. Haftanın ilerleyen günlerinde önemli bir görüşme planlanıyor.
Gündem

Brighton Galibiyetiyle Ferdi Kadıoğlu İçin Övgüler Yağdı

Brighton, Premier Lig'de Burnley'yi 2-0 yenerek altı maç aradan sonra galibiyet elde etti. Ferdi Kadıoğlu, sergilediği başarılı performansla taraftarların takdirini topladı.
Gündem

Fenerbahçe Nkunku İçin Transfer Girişimlerini Sürdürüyor

Fenerbahçe, transfer hedeflerinden biri olan Christopher Nkunku ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor; ancak oyuncunun Milan'da kalma olasılığının daha fazla olduğu kaydediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.