Hasan Ufuk Çakır’ın AK Parti’ye Geçişine Eleştiriler Yağıyor

Ankara’da yoğun bir şekilde tartışılan konuşmanın yankıları devam ediyor. Hasan Ufuk Çakır, CHP’den ihraç istemiyle PM’ye sevk edilmesinin ardından istifa ederek AK Parti’ye geçme kararı aldı. Bu süreçte Çakır’a, AK Parti’nin grup toplantısında rozet takıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETLERİ TAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmada dikkat çeken ifadeler kullanarak, partisine yeni katılan üç milletvekilinin rozetlerini taktı. CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti saflarına katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ: “İKİ BAŞKOMUTAN VAR…”

Hasan Ufuk Çakır, rozet takma töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli dava arkadaşlarım iftiraya uğramış haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım. Bu millet yalanı değil hakikatin yanındadır. Hesapla değil inançla geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak Türkiye Yüzyılı’na yürüyüşte devlet için dik durmaya geldim. Bu millet hakikatin yanındadır. Allah utandırmasın. İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Selam duruyorum.” şeklinde konuştu.

ASKER SELAMI VERDİ

Bu ifadelerin ardından Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asker selamı vererek desteğini gösterdi.

BÜLENT ARINÇ: “İNSAN ONURU VE ŞAHSİYETİ HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ ÇIKARDAN ÜSTÜNDÜR”

Eski TBMM Başkanı, sosyal medya hesabından Çakır ve aktarımlar hakkında değerlendirme yaptı. Arınç, “Bir milletvekilinin son grup toplantımızda partimize katılışı akabinde yaptığı konuşma ve tavırlarını son derece yadırgadım; kendi adıma da mahcup oldum. Eskiler bu gibi durumlar için tabasbus kelimesini kullanırlar. Cemil Meriç’in bu konuda çok güzel bir sözü vardır. ‘Hiçbir lütuf, zilletli bir tabasbusa değmez.’ Günümüz için daha anlaşılabilir bir hale getirmek gerekirse, insan onuru ve şahsiyeti her türlü maddi ve manevi çıkardan üstündür.” ifadelerini kullandı.

Bu tür hareketlerin zaman zaman başkaları tarafından da tekrarlanarak siyaseti olumsuz yönde etkilediğinden bahseden Arınç, “Millet gözünde de siyasetçinin itibarını yerle bir ediyor. Bendeniz meclis başkanı olduğumda güvenilir kurumlar anketinde TBMM yedinci sırada gelmekteydi. Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz duruş ile bunu daha yukarılara taşıdık. Meclisin itibarı, milletvekillerinin itibarıdır; milletvekillerinin itibarı da siyaset kurumunun itibarıdır. Bunu düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.” dedi.

Ayrıca, milletvekili transferleri ile ilgili bakış açısını da dile getiren Arınç, “Birincisi bu isimlerin kendi seçmenlerine karşı bir borcu vardır. Bu borcu ödemeleri lazım. Kaldı ki aynı zamanda ortada bir kul hakkı da vardır.” sözlerini kullandı.

Arınç, sözlerine şu şekilde devam etti: “Öncelikle seçmenleri ile helalleşmeleri gerekmektedir. İkincisi de katıldıkları partide eski alışkanlıklarını bırakıp halka ve partisine nitelik itibariyle yararlı olabilecek işler yapması gereklidir.”