Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir mesaj sebebiyle yapılan şikayet nedeniyle Görele Cumhuriyet Savcılığı’na çağrıldı. Akşam saatlerinde adliyeye gelen Dede’nin ifadeleri, savcılıkta bir süre sürdü.

TUTUKLAMA TALEBİ VE SERBEST BIRAKILMA

Başkan Dede, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme, Dede’yi tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde Dede’nin cep telefonlarına el konulduğu bilgilendirildi.

ADLİYE ÇIKISI AÇIKLAMALAR

Mahkemeden çıkarken, kendisini bekleyen kalabalığa yönelik kısa bir açıklama yapan Hasbi Dede, yaşanan durumdan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Dede, “4 Nisan 2024’te burada hep birlikte mazbatamızı aldık. Bugün ise hâkim karşısına çıktım. Sizleri mahcup ettiysem özür diliyorum. Ancak bundan sonra görevime daha güçlü bir şekilde devam edeceğim,” dedi.

KAMU GÖREVİNE BAĞLILIK VURGUSU

Dede, kendisine verilen görevin önemini vurgulayarak, “Bu görevi 5 yıl boyunca namusum ve haysiyetim üzerine yemin ederek sürdüreceğim. Hizmet etmeye devam edeceğiz, bu süreçlerde dik duracağız,” şeklinde konuştu. Dede hakkında yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.