Stellantis Hisselerinde Tarihi Değer Kaybı Yaşandı

Stellantis hisseleri, grubun mali yılına ilişkin yaptığı büyük gider açıklamasının ardından Paris Borsası’nda 2021’deki halka arzından bu yana en ciddi günlük kaybı yaşadı. Hisseler, sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 23 oranında değer kaybı yaşayarak 6,28 euro seviyesine düştü ve Mart 2024 zirvesinin yüzde 80 altına gerilemiş oldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ HESAPLAMALARINDA HATALAR

Şirket, yaşanan finansal durumun nedenini bazı temel pazarlardaki elektrikli araç geçiş hızının fazla iyimser bir şekilde tahmin edilmesine bağlıyor. Yönetim, durumu kârlı büyümeyi desteklemek ve müşterilere odaklanmak amacıyla yapılan derin fakat zorunlu bir “sıfırlama” maliyeti olarak nitelendiriyor.

BÜYÜK GİDER BEYANI

Açıklanan 22 milyar euroluk tek seferlik olağanüstü gider, şirketin ilgili mali yılını zarar ile kapatmasına neden olacak büyüklükte bir rakam oluşturuyor. Söz konusu giderin 14 milyar eurosunun, özellikle ABD pazarındaki ürün portföyünün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olduğu ifade ediliyor. Stellantis’in karşılaştığı bu zorluk, diğer Avrupalı otomotiv üreticileri Volvo, Renault ve Volkswagen’in hisselerinde de benzer düşüşlere yol açtı. Ayrıca, ABD’deki değişen emisyon düzenlemeleri ve azalan teşviklerin, elektrikli araç pazarındaki büyüme hızını yavaşlattığına dikkat çekiliyor.