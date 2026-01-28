Haseke’de YPG’li Teröristler Hendek Çalışmalarına Başladı

haseke-de-ypg-li-teroristler-hendek-calismalarina-basladi

Suriye’nin doğusunda yaşanan son olaylar, bölgedeki dengeleri köklü bir şekilde değiştirdi. Birçok yer, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye kolu olan SDG’den geri alınırken, Haseke’de ateşkes ilan edildi. 4 gün süren ateşkesin ardından Suriye hükümeti, 24 Ocak’da ateşkesin 15 gün süreyle uzatıldığını ve Haseke’deki sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılacağını duyurdu.

HENDEK ÇALIŞMALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgedeki gerginliğin artmasına rağmen, YPG’li teröristlerin hendek kazma faaliyetlerine zıt bir şekilde dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarında, teröristlerin hendek kazıp kum torbalarıyla siper yapma anları gözler önüne serildi.

SURİYE ORDUSU VE ÇATIŞMALAR

Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta YPG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki operasyonları başlatmasının ardından, çatışmaların nehrin doğusuna da sıçramasıyla birlikte aşiretlerin de katılımıyla bu bölgedeki kontrol büyük ölçüde Suriye yönetiminin eline geçmişti. 18 Ocak’ta Şam yönetimi ile YPG arasında imzalanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, YPG’nin Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor’dan tamamen çekilmesini, Haseke’deki kamu hizmetlerinin devlete devredilmesini, sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi yönetimde toplanmasını ve YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonunu kapsıyordu. Ancak, YPG’nin anlaşmaya uymakta isteksiz kalması üzerine 19 Ocak’ta çatışmalar tekrar alevlendi. Suriye yönetimi, 20 Ocak’da YPG’ye entegrasyon için 4 gün süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Süre sona erdiğinde, 24 Ocak saat 23:00 itibarıyla Suriye ordusu, ateşkesin 15 gün daha uzatıldığını ve Haseke’deki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını belirtti.

