RBC Capital Markets’in Altın İçin Yeni Yılı Beklentisi

RBC KAPITAL MARKETS’İN ALTIN TAHMİNLERİ

RBC Capital Markets’in (RBC) yaptığı değerlendirmeye göre, altının 4. çeyreğin sonlarına doğru ons başına 5.200 dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Küresel belirsizlikler ve doların zayıflığı bu süreci hızlandıran etkenler arasında yer alıyor. RBC, altının yükseliş hızının beklentilerin üzerinde olduğunu ifade ediyor. Makroekonomik ortamın altın için pozitif bir görünüm sergilediğine dikkati çeken banka, ticaret gerilimleri, siyasi ve jeopolitik istikrarsızlığın yanı sıra ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair endişelerin önemli katalizörler olarak öne çıktığını vurguladı. Ayrıca, merkez bankalarından ve yatırımcılardan gelen talepte herhangi bir azalmanın görülmediğini, ETP varlıklarının fiyatlarla birlikte arttığını belirtti.

TARİHSEL YÜKSELİŞLER İÇİN YENİ GRAFİKLER

Banka tarafından yapılan açıklamada, “Tarihsel yükselişleri bir gösterge olarak kullanırsak, mevcut yükseliş (yaklaşık 844 gün) istisnai bir durum değil. Tarihsel ortalamalar, bu yükselişin bu yılın Eylül veya Aralık aylarına kadar uzanabileceğini gösteriyor.” şeklinde ifadeler yer aldı. RBC’nin öngörüsüne göre, eğer 2026 yılı, 2025’te görülen yüzdesel artışları (yaklaşık %65) tekrar ederse, bu trendin devam etmesi halinde altının yıl sonuna kadar ons başına 7.100 dolara kadar yükselebileceği tahmin ediliyor. Banka, “Temel unsurların çoğu aynı ve daha da önemlisi, yatırımcılardan veya merkez bankaları gibi resmi sektörden birikim açısından bir tükenme hissi hala almıyoruz.” yorumunu yaptı.

TAVAN NOKTAYI AŞABİLİR

RBC, diğer varlık sınıfları için sınırlar mevcut olsa da altının özel doğasının, mevcut değerlemelerin sert bir tavan noktasına ulaşmadığını gösterdiği sonucuna varıyor. ETP varlıkları ile fiyat arasındaki ilişki yeniden kurulurken, banka kendi yükseliş senaryolarında önemli bir yukarı yönlü riskin var olduğunu da aktardı.