Haseke’de YPG/SDG Soruşturması Başlatıldı

haseke-de-ypg-sdg-sorusturmasi-baslatildi

SİVİLLERE YÖNELİK KATLİAM İDDİALARI GÜNDEMDE

Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/SDG arasında, orduya tam entegrasyon ve kapsamlı bir ateşkes sağlamak amacıyla anlaşma imzalandı. Anlaşmanın içeriğinde, terör örgütü PKK’nın yöneticileri ve üyelerinin bölgeden çıkarılması da yer alıyor. Anlaşmanın akabinde, Suriye basınında Haseke kentinin batısında YPG/SDG unsurları tarafından sivillere yönelik gerçekleştirilen katliam iddiaları dikkat çekti. Suriye İçişleri Bakanlığı, bu katliam iddialarına yanıt olarak gerekli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu haberlerin büyük bir endişe ve ciddiyetle takip edildiği ifade edildi. “Alınan bilgilerin doğrulanması için yetkili birimlerin derhal gerekli soruşturmalara başladığı” belirtildi.

ANLAŞMA DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Suriye ordusunun YPG/SDG’ye karşı düzenlediği operasyonlar, sahadaki kazanımların ardından ateşkes ile sonuçlandı. Geçtiğimiz gün 14 maddeden oluşan bir anlaşmaya imza atıldı. Bu anlaşmaya göre, YPG/SDG güçlerinin Suriye ordusuna tam entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca, tüm sınır kapıları, petrol ve doğal gaz sahaları Suriye Hükümeti’nin kontrolüne geçecek. Suriye yönetimi, anlaşmanın ardından şu anda ateşkes ilan ederek tüm askeri operasyonları durdurdu.

SÜREÇTE YENİ BİR DÖNEM BEKLENTİSİ

Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından bir açıklama yapan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Suriye devleti bir bütündür, karar alma mekanizması merkezidir; kurumları tüm Suriye topraklarına girecek ve tüm bölgesel işleri yönetecektir. Özel niteliklere sahip bölgelerde, güvenlik personeli yerel halk arasından atanacaktır.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, sürecin nasıl ilerleyeceği konusunda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

