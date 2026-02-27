Hasret Doğan’dan Tazminat Açıklaması Kamuoyunu Sarsacak Şekilde Geldi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’in aracıyla çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin davasında önemli bir gelişme oldu. Davada daha önce baba, şikayetinden vazgeçmişken, şimdi de anne Hasret Doğan şikayetini geri çekti. Maddi ve manevi zararlarının karşılandığını ifade eden anne Doğan, bu kararın ardından davadan vazgeçtiğini duyurdu. Sürecin kamuoyunda büyük tartışmalara yol açtığı belirtildi.

“TazminatLA OĞLUM ADINA HAYIR YAPACAĞIM”

Açıklamalarının ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Hasret Doğan, sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. “Herkesin çok merak ettiği, hatta hesap sormaya kalkıp anneliğimi linçlediği ‘tazminat’ hakkındaki açıklamamı yapayım” diyen Doğan, alınan tazminatın kişisel çıkarlar için kullanılmayacağını vurguladı. Doğan, “Evlat kaybeden herkes bilir; ne boğazdan yemek geçer ne göğüsten nefes… Oğlum adına birçok hayır yapılacak olan bu parayla çocuklar gülerken benim evladımın kemikleri sızlamaz; tam tersi ruhu şad olur” dedi.

SOSYAL MEDYADAN GELECEK TEPKİLER

Doğan, devamında sosyal medya üzerinden kendi acısını yaşadığını ve başkalarının konu üzerindeki yorumlarına yanıt vermek istediğini ifade etti. “Sosyal medya; haddini bilmeyen, ağzına gelen her şeyi söyleyebilen insanlarla dolu… Bu acıyı ben tek başıma yaşıyorum” diyen Doğan, kendisine yöneltilen eleştirilerin adalet sisteminin yetersizliğinden kaynaklandığını savundu.

TEMEL ADILIK ÇAĞRISI

Bağlı olduğu davadan vazgeçmediğini vurgulayan anne Doğan, “Dava sonuçlandı. 18 ay boyunca verdiğim mücadeleye rağmen Zehra Kınık şaka gibi bir ceza aldı” şeklinde konuşarak adalet sisteminin suçluya uyguladığı cezanın yetersizliğine dikkat çekti. Bu durum karşısında yalnızca kendi acısının değil, tüm davalarda benzer mağduriyetlerin yaşandığını belirtti.

DEVAM EDEN DAVALARDAN BIKTIĞINI İFADE ETTİ

Son olarak, yaşadığı sürecin ardından tazminat davaları ile ilgilenmek istemediğini belirten Doğan, “Yıllarca sürecek ‘tazminat davalarıyla’ uğraşmak istemiyorum” diyerek yaşamak istediği yas sürecine vurgu yaptı. Bu sözlerin yanında, takip ettiği diğer insanlara da bu konuda dikkat etmeleri çağrısında bulundu.