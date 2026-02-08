Hasta Bebeği Hastaneye Götürmeyen Anne Ve Bakıcı Tutuklandı

hasta-bebegi-hastaneye-goturmeyen-anne-ve-bakici-tutuklandi

Hasta bebeği hastaneye götürmedi, tedavi edilmeyen 6 aylık Melisa yaşamını yitirdi.

OLAY İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Olay, İstanbul Beyoğlu’nda meydana geldi. İddialara göre, 6 aylık Melisa bebek hasta durumdaydı. Kenyalı anne Linah Nyamota Sayisi, buna rağmen bebeğini bakıcıya emanet etti. Gece boyunca yüksek ateşle mücadele eden bebek, havale geçirdi ve bir süre sonra nefes alamaz hale geldi. Acil yardım hattı arandı ve hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Melisa’nın ölümü ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ölen bebeğin kimlik belgelerinin olmadığı tespit edildi. Yabancı uyruklu anne ve bakıcısının, 2022 yılında Türkiye’ye giriş yaptıkları ve yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Bebeğini, ateşi olmasına rağmen bir komşusuna bırakan anne ve hastaneye götürmeyen bakıcı, olayda kusurlu bulundu.

BABA ÜLKEDEN HUKUKİ DESTEK ALACAK

Anne Linah Nyamota Sayisi ve komşu İsha Kamara, “Bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklandı. Ölen bebeğin babası Türk vatandaşı olup, onun da ifadesinin alınacağı bildirildi.

