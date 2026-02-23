Hatay Arkeoloji Müzesi Yenileniyor: Eserler Koruma Altında

2023 yılı, Türkiye tarihinde hiç unutulmayacak acı yıllardan biri olarak kaydedildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat depremi, 11 ilde büyük oranda yıkıma neden oldu. Bunlar arasında Hatay’ın da bulunduğu şehirlerde, on binlerce insan acı kayıplar yaşadı. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu tarihi şehirde, önemli yapılar ve müzeler de büyük zarar gördü. Hatay Arkeoloji Müzesi, geçmişin izlerini taşıyan eserleriyle bu felaketten nasibini aldı ve kullanılamaz hale geldi.

MÜZE GÜVENCE ALTINA ALINDI

Yetkililer, “Hatay Arkeoloji Müzesi yağmalanıyor” yönündeki yanıltıcı bilgilere karşı hızlıca harekete geçerek, müzede bulunan toplam 37 bin eserin kentteki depolarda korunmasını sağladı. Eserlerin güvence altına alınmasının yanı sıra, müzenin güçlendirilmesi ve yenilenmesi adına da çalışmalar başlatıldı.

YENİDEN AYAĞA KALKMA SÜRECİ

Tarihe ışık tutan binlerce yıllık insanlık mirasına ev sahipliği yapan müzenin yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik projeler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde hız kazanmış durumda.

MÜZENİN AÇILIŞI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Devam eden çalışmalar çerçevesinde müzede bazı bölümlerin açılışı için geri sayım başladı. Yetkililer, bu bölümlerin 2026 yılının sonuna kadar hizmet vermeye başlaması için tüm çabalarını seferber etmiş durumda.

ESER SAYISI ARTACAK

Deprem öncesinde müze 37 bin esere ev sahipliği yaparken, yürütülen çalışmalarla bu sayının 40 bine çıkması hedefleniyor. Antakya merkezli İskenderun, Daphne (Harbiye), Tell Atçana, Tell Tayinat, Samandağ (Seleukeia Pieria), Erzin (Epiphaneia), Dörtyol, Altınözü, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde yapılan kazılardan elde edilen tarihi eserler, müzenin değerli koleksiyonlarını zenginleştiriyor.

DÜNYA ÇAPINDA BİR MOZAİK MÜZESİ

Müzede yer alan Roma dönemine ait mimari eserler ve diğer buluntular, koleksiyonun büyük bir kısmını oluşturuyor. Şuppiluliuma Heykeli, Arsuz Stelleri, Asur Ortastadı, Tyche Heykeli, Antakya Lahdi ve Çift Aslanlı Sütun Kaidesi, müzede mutlaka görülmesi gereken dünyaca ünlü eserler arasında bulunuyor. Hatay Arkeoloji Müzesi, aynı zamanda “Dünyanın En Büyük Mozaik Müzesi” unvanını da elinde bulunduruyor. Bu kapsamda müzede, Terkedilmiş Ariadne Mozaiği, Yakto, Satyr ve Hermaphroditos Mozaği, Mevsimler Mozaiği, Venüsün Doğuşu Mozaiği, Artemis Mozaiği ve İskelet Mozaiği sergileniyor.