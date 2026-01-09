Hatay’da Dolu Yağışı Doğayı Beyaza Bürüdü

hatay-da-dolu-yagisi-dogayi-beyaza-burudu

Geçtiğimiz günlerde, Meteoroloji’nin fırtına ve yağışlı hava konusunda uyarılar yaptığı Hatay’da, gece saatlerinde başlayan yağmur gün boyunca etkisini sürdürdü.

DOLU YÜREKLERİ DONDURDU

Antakya ilçesinde doruk noktaya ulaşan yağış, zaman zaman dolu şeklinde kendini gösterdi ancak dolu, kısa sürede eridi. Öte yandan, Yayladağı ilçesine bağlı Bezge Mahallesi’nde etkili olan dolu yağışı, doğanın beyaza bürünmesine neden oldu. Yağışların beyaz örtü oluşturduğu alandaki görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

SAĞANAK ZORLU ANLAR YAŞATTI

Motokurye Salih Üstüner, kentte gün boyunca etkili olan yağışlı havanın kendileri için zorluklar yarattığını ifade etti. Yağmurun hem sürüş koşullarını zorlaştırdığını hem de günlük hayatta bazı aksaklıklara yol açtığını belirtti.

