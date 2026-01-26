Hatay’da Kar Tipisi Elektrik Altyapısını Vurdu

hatay-da-kar-tipisi-elektrik-altyapisini-vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Hatay’da kar yağışı kendini gösterdi. Yağışla birlikte özellikle yüksek bölgelerde tipi etkili olurken, çevre kısa süre içinde beyaz örtüyle kaplandı. Olumsuz hava koşulları, enerji iletim altyapısında da hasara yol açtı.

DİREKLER YIKILDI

Tipinin şiddetinin arttığı Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100’den fazla elektrik direğinin devrildiği belirlendi. Elektrik kesintilerini önlemek amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

BUZ TUTAN HATLAR TEMİZLENDİ

Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, elektrik iletim hatlarının buzla kaplanmasına neden oldu. Hatlardaki buzlanma, Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından temizlenerek enerji akışının güvenli bir şekilde devam etmesi sağlandı.

GEÇİCİ ENERJİ SAĞLANDI

Elektrik hatlarının hasar gördüğü bölgelerde, kesintisiz enerji sağlamak için 30 jeneratör, ekipler tarafından yerleşim alanlarına ulaştırılarak devreye alındı. Ekiplerin, güvenli ve sürekli enerji sağlamak amaçlı çalışmalarını durmaksızın sürdürdüğü aktarıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hatay’da Kar Yağışı Elektrik Altyapısına Zarar Verdi

Hatay'da tipi ve dondurucu soğuklar elektrik altyapısına büyük zarar verdi. Yüzlerce direk yıkılırken, buzla kaplanan iletim hatları temizlendi.
Gündem

İsmail Yüksek’in Sakatlık Durumu Açıklandı

Fenerbahçe'nin oyuncusu İsmail Yüksek, Göztepe maçında 38. dakikada sakatlık yaşadı. Sakatlığının durumu hakkında son gelişmeler paylaşıldı.
Gündem

İsrail Saldırılarını Sürekli Hale Getiriyor: Ateşkes Yok

İsrail ordusu, devam eden ateşkesin ortasında Gazze Şeridi’nde hava ve topçu saldırılarına devam ederken, son esirin naaşını bulmak için hedeflediği bölgelere operasyon gerçekleştirdi.
Gündem

Venezuela’da Halk Protestolarını Sürdürüyor

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 3 Ocak'taki ABD askeri müdahalesinin ardından, onbinlerce kişi Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması için bir araya geldi.
Gündem

Ufuk Özkan’ın Sağlık Durumu Üzerine Gelişmeler

Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir tedavi süreci geçiriyor. Ailesi, uygun bir donörün kısa sürede bulunmasını umuyor. Üç kişi donör adayı olarak belirlendi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.