Hatay’da Kar Tipisi Elektrik Altyapısını Vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Hatay’da kar yağışı kendini gösterdi. Yağışla birlikte özellikle yüksek bölgelerde tipi etkili olurken, çevre kısa süre içinde beyaz örtüyle kaplandı. Olumsuz hava koşulları, enerji iletim altyapısında da hasara yol açtı.

DİREKLER YIKILDI

Tipinin şiddetinin arttığı Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100’den fazla elektrik direğinin devrildiği belirlendi. Elektrik kesintilerini önlemek amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, sahada yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

BUZ TUTAN HATLAR TEMİZLENDİ

Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava, elektrik iletim hatlarının buzla kaplanmasına neden oldu. Hatlardaki buzlanma, Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından temizlenerek enerji akışının güvenli bir şekilde devam etmesi sağlandı.

GEÇİCİ ENERJİ SAĞLANDI

Elektrik hatlarının hasar gördüğü bölgelerde, kesintisiz enerji sağlamak için 30 jeneratör, ekipler tarafından yerleşim alanlarına ulaştırılarak devreye alındı. Ekiplerin, güvenli ve sürekli enerji sağlamak amaçlı çalışmalarını durmaksızın sürdürdüğü aktarıldı.