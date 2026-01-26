Hatay’da Kar Yağışı Elektrik Altyapısına Zarar Verdi

hatay-da-kar-yagisi-elektrik-altyapisina-zarar-verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Hatay’da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek alanlarda tipinin etkisi yoğun şekilde hissedilirken, çevre kısa sürede beyaz bir örtü ile kaplandı. Söz konusu olumsuz hava koşulları, enerji iletim altyapısında da ciddi hasarlara yol açtı.

DİREK HASARLARI YAŞANDI

Tipinin etkisinin arttığı Reyhanlı, Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde 100’den fazla elektrik direğinin yıkıldığı belirlendi. Elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, sahada yoğun bir çalışma başlattı.

BUZLANMA GİDERİLDİ

Kar yağışının ardından etkisini artıran soğuk hava nedeniyle elektrik iletim hatları yoğun şekilde buzla kaplandı. Bu durumda oluşan buzlanma, Toroslar EDAŞ ekiplerince temizlenerek enerji akışının güvenli bir biçimde sürdürülmesi sağlandı.

GEÇİCİ ÇÖZÜMLER DEVREDE

Elektrik hatlarının zarar gördüğü alanlarda, kesintisiz enerji sağlamak için 30 jeneratör ekipler tarafından yerleşim alanlarına ulaştırılarak devreye alındı. Ekiplerin, güvenli ve sürekli enerji temini amaçlayan çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor.

