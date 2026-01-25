Hatay’da Kayıp Kız Kardeşe DNA Eşleşmesi İle Ulaşıldı

Hatay’da 6 Şubat depremlerinde kaybolan kız kardeşini üç yıldır arayan Ayten Tuncer, sonunda DNA eşleşmesi sayesinde kardeşine ulaştı. Kardeşini anne ve babasının yanına defneden Tuncer, “Kayıp ailelere seslenmek istiyorum. İnşallah onlar da yakınlarını bulurlar. Ben her zaman şunu söyledim, ‘Kız kardeşimin bir mezarı olsun’ dedim. O yönden huzurluyum. En azından dua edebileceğimiz bir mezarımız var. Dışarıdan duyduğumuz o şaibeler ortadan kalktı. Kız kardeşim, yakınlarını kaybetmiş olanlara umut olsun. Şu anda seviniyor muyum, üzülüyor muyum, ikisini bir arada yaşıyorum. Yeri belli, kafamdaki soru işaretleri gitti.” ifadelerini kullandı.

DEPREMİN ACI SONUÇLARI

Kahramanmaraş merkezli depremler sırasındaki olaylarda Hatay’ın Antakya ilçesindeki Melis Apartmanı’nda yaralanan Yüksel Tuncer ve Nizamettin Tuncer hayatını kaybetti. Ailelerinin kızı Nesrin Tuncer’in cenazesi ise daha önce bulunamadı. Ayten Tuncer, üç yıl boyunca kız kardeşi Nesrin’in cenazesini aradığını belirtti. Yaptığı araştırmalar sonucunda, Nesrin Tuncer’in cenazesinin Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’ndeki kimsesizler mezarlığında olduğu tespit edildi. Abla Ayten Tuncer, kaybolan kız kardeşini ziyaret edebilecek ve dua okuyabilecek bir mezara sahip olduğu için kendisindeki huzursuzluğun giderildiğini açıkladı.

ARAŞTIRMALARA YARDIMCI OLDU

Ayten Tuncer, yaşadığı süreci şu şekilde açıkladı: “Biz depremden sonra kayıplar hususunda araştırmalar yaptık. Kayıplar Derneği’ni kurduk. Bize kayıp aileleriyle yakından ilgilenilecek bir komisyon kurulacağı söylendi. 8 ay önce Antakya Cumhuriyet Savcılığı’nda kayıplarla ilgili ekip kurulmuş. 4-5 ay önce Antakya Kayıp Şube’den bizi aradılar. Depremde kaybolmuş olup ölenlerin resimleri vardı. İncelediğimizde dört resmi rahmetli kız kardeşime benzettik. Bunun üzerine anneme fethi kabir yaptırmıştık. Tabii ki kız kardeşimin de DNA’sı yapılmış. Savcılık ekibinden bize haber geldi.”

MEZAR NAKLİ VE SONUÇLARI

Nesrin Tuncer’e fethi kabir yapıldığı ve DNA eşleşmesi sonrası kendilerine kız kardeşinin resimlerinin gösterildiğini dile getiren Ayten Tuncer, kardeşini teşhis ettikten sonra Toygarlı Mezarlığı’ndan Antakya Asri Mezarlığı’na naklederek burada defnettiklerini kaydetti. “Kafamda ‘acaba’ soruları vardı. Bize hep ‘çalışma var’ diyorlardı. Süreç uzun olduğu için umudumuzu kesmiştik. İnanmıyordum, ‘çalışmıyorlar’ diye düşünüyordum. Yetkili makamların bu hususta çok titiz çalıştıklarını, Antakya Cumhuriyet Savcılığı’nda ekibin kurulduğunu gözümle gördüm.” dedi.

ACILARI PAYLAŞMAK İSTEDİ

Üç yıl sonrası da olsa kız kardeşinin bulunmasının sevindirici olduğunu vurgulayan Ayten Tuncer, diğer kayıp ailelerinin de umutlarını yitirmemelerini istedi. Tuncer, “Kayıp ailelerine seslenmek istiyorum. İnşallah onlar da yakınlarını bulurlar. Ben her zaman şunu söyledim, ‘Kız kardeşimin bir mezarı olsun’ dedim. O yönden huzurluyum. En azından dua edebileceğimiz bir mezarımız var. Dışarıdan duyduğumuz o şaibeler ortadan kalktı. Kız kardeşim, yakınlarını kaybetmiş olanlara umut olsun. Şu anda seviniyor muyum, üzülüyor muyum, ikisini bir arada yaşıyorum. Yeri belli, kafamdaki soru işaretleri gitti. Umarım kayıp aileleri için her şey iyi olur. Yetkilisinden vatandaşına kadar Allah herkesten razı olsun. Umarım bir daha böyle acı günler yaşamayız.” şeklinde konuştu.

KAYIPLARIN BULUNMASINA GÜVENİYOR

Depremin ilk gününde cenazelerin “ortada kalmasın” düşüncesiyle, yakın noktalara DNA alınarak defnedildiğini aktaran Tuncer, “Görevliler gece gündüz çalışıyor. Kendi gözlerimle gördüm ve yaşadım. O yönden güveniyorum. Tüm kayıplarımızın bulunacağına inanıyorum. Telefonum hiç susmuyor. ‘Nasıl buldunuz, ne yaptınız, nasıl haberiniz oldu’ diye soruyorlar. Ben de beni arayan ailelere süreci, durumu izah ediyorum. Bu durumda çalışmalar olduğunu, Antakya Cumhuriyet Savcılığı’nın çalıştığını ve aramaların devam ettiğini söylüyorum.” dedi.