Hatay’da Tır Kazasında Bir Yaralı: İnceleme Başlatıldı

hatay-da-tir-kazasinda-bir-yarali-inceleme-baslatildi

Kaza; Dörtyol Otoban gişelerinde gerçekleşti. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 33 APS 851 plakalı tır, gişelerde bulunan demir direğe çarptı.

KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ KURTARILDI

Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ALEVLER KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle tırda küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.

