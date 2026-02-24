Hatay’da Yıkımı Süren Bina Kontrolsüz Çöktü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Savaş Mahallesi’ndeki apartmanın yıkım kararı, yasal sürecin tamamlanmasının ardından alındı. Ekipler, 20 Şubat tarihinde iş makinesi ile 6 katlı binanın kontrollü bir şekilde yıkımına başladı. Çalışmalar akşam saatlerinde bir süreliğine durdurulmasının ardından yapıda beklenmedik bir çökme gerçekleşti.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ DERHAL SEVK EDİLDİ

Çökmenin ardından bölgeye hızla sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerde enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca, bu çökme olayı sırasında apartmanın yanındaki diğer binada da hasar oluştu.