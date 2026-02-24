Hatay’da Yıkımı Tamamlanan Bina Çöktü

KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREM SONRASI YIKIM KARARI ALINDI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonucunda ciddi hasar gören Hatay’ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’ndeki bir apartmanın yıkım kararı yasal sürecin tamamlanmasının ardından alındı. Ekipler, 20 Şubat tarihinde 6 katlı binanın kontrollü yıkım işlemlerine başladı. Çalışmaların akşam saatlerinde durdurulmasının ardından bina üzerinde çökme olayı gerçekleşti.

İVECİK BÖLGEDE HIZLA MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Olayın duyulmasıyla birlikte bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve acil durum yönetimi ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Çökme esnasında apartmanın bitişiğindeki başka bir binada da hasar meydana geldiği bildirildi.