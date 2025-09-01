Hatay Havalimanı’nda Uçuşlar Başladı

HATAY HAVALİMANI’NDA İLK ETAP ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında hasar gören Hatay Havalimanı’ndaki 1’inci etap çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, bugün itibarıyla yardımcı pist, taksi yolları ve apronun tekrar hizmete alındığını belirtti.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Tamamlanan çalışmalar sonucunda Hatay Havalimanı’nın tekrar uçuşlara açıldığını ifade eden Uraloğlu, “İlk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti bugün hizmete aldık. Yeni apronun toplam 10 uçak park pozisyonunun 5 uçaklık kısmını tamamladık. Yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ve regülatör binası ile ısı merkezinin inşa çalışmalarını da bitirdik” dedi.

ARTAN SEFER SAYISI

Bakan Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle birlikte tarifeli uçuş sayılarının arttığını belirterek, “Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21’den 52’ye çıkararak 2,5 katına yükselttik. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına, deprem sonrası ilk kez İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi.” dedi. Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının sürdüğünü de açıkladı.