Hatay Havalimanı’nda Uçuşlar Yeniden Başladı

HATAY HAVALİMANI’NDA İLK ETAP ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle hasar gören Hatay Havalimanı’ndaki 1’inci etap çalışmalarının başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, bugünden itibaren yardımcı pist, taksi yolları ve apronun hizmete alındığını duyurdu.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Tamamlanan projelerle Hatay Havalimanı’nın uçuşlara yeniden açıldığını belirten Uraloğlu, “İlk sefer Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Hatay Havalimanı’na gerçekleştirildi” dedi. Açıklamalarında, “Bugün 2 bin 720 metre uzunluğundaki yardımcı pisti hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonuna sahip yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasında bağlantı taksi yolu, regülatör binası ve ısı merkezinin inşasını da tamamladık” şeklinde ifadeler kullandı.

SEFER SAYILARI ARTIRILDI

Bakan Uraloğlu, ilk etap çalışmalarının devreye girmesiyle birlikte tarifeli uçuş sayılarının arttığını ve “Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21’den 52’ye yükselterek, 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına ek olarak, İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da depremden sonra ilk kez eklenmiş oldu” diye konuştu. Ayrıca, ana pistin yenilenmesiyle ilgili çalışmalar, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve çeşitli altyapı projelerinin devam ettiğini aktardı.