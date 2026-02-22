Hatay Merkezli Gümrük Operasyonunda 26 Tutuklama

Hatay merkezli 8 ilde gümrükte rüşvet ve kaçakçılıkla ilgili gerçekleştirilen operasyon sonucunda 44 şüpheli gözaltına alındı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Hatay ile birlikte İstanbul, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kilis illerinde toplamda 44 kişi gözaltına alındı.

RÜŞVET VE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 41 cep telefonu, 76 bin 985 dolar, 52 bin 130 avro, 87 bin 310 lira, 3 bin 100 riyal, ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve 26 şüpheli tutuklandı.

2026 YILI RÜŞVET ARTIŞI

İfadeler ve dijital materyal incelenmesi sonucunda, şüphelilerin internet üzerinden gümrük memurlarının isimlerini kullanarak rüşvet pazarlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Rüşvet alışverişinin yüz yüze ve elden yapıldığı, 2026 yılı için istenen rüşvet miktarlarında artış yapılması yönündeki tespitler ve toplanan rüşvet paralarının bir havuzda biriktirilip memurlar arasında paylaştırıldığı bilgileri de ortaya çıktı.